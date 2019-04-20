القيادي بتجمع المهنيين (محمد مصطفى) يطالب بمجلس مدني لإدارة المرحلة الانتقال

التاريخ: 20-أبريل-2019
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عبر تجمع المهنيين السودانيين عن تمسكه بتشكيل حكومة مدنية لقيادة المرحلة الانتقالية في البلاد، وذلك قبيل جلسة مفاوضات مع المجلس العسكري.
وقال محمد يوسف المصطفى القيادي في تجمع المهنيين عقب لقائه وفداً رفيعاً من الاتحاد الأفريقي بقيادة رئيسه موسى فكي بحسب “سكاي نيوز” إنه جرى التأكيد على ضرورة انتقال السلطة إلى حكومة مدنية يشرف عليها مجلس سيادي مدني بتمثيل عسكري محدود في أقرب وقت ممكن.
وأوضح المصطفى أن “دور الجيش يجب أن ينحصر في حماية الشعب وليس حكم الشعب”.
كما أكد على عدم وجود رغبة لدى تجمع المهنيين في المشاركة في الحكومة.
يأتي ذلك فيما من المقرر أن يجتمع قادة الحركة الاحتجاجية مع المجلس العسكري الانتقالي، عشية الموعد المحدد لإعلان تشكيل المجلس المدني الذي سيتولى الحكم بعد الإطاحة بعمر البشير، وفق ما صرح أحد قادة الحركة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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