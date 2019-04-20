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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
يبدوا أن بعض السيدات الفضليات كن يتحسبن لتواجدهن في ساحة الاعتصام قبل حلول شهر رمضان الكريم فاجأن المعتصمين بكامل عدتهن التي توفرها أمهاتنا قبيل حلول الشهر الفضيل للمهرجان الاجتماعي الكبير (عواسة الآبري) .
وحظيت إحدى الخيم بتواجد كثيف من الثوار و(الكنداكات) وهم يتابعون عملية (عواسة الآبري) من داخل ساحة الاعتصام بحسب صحيفة المجهر في وقت تزامن فيه هتاف الثوار (صابنها لرمضان) في إشارة منهم إلى أنهم سوف يكونوا متواجدين في ساحة الاعتصام حتى شهر رمضان ما لم تتحقق مطالبهم الثورية .
كانت هذه تفاصيل خبر مع اقتراب الشهر الفضيل…عواسة الآبري في ساحة الاعتصام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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