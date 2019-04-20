قوى التغيير يطالب بتشكيل حكومة “هجين”

طالب تحالف قوى التغيير السودانية بضرورة تشكيل حكومة مدنية وعسكرية لإدارة الفترة الانتقالية بمهام وبرنامج محدد بعد الاتفاق على معايير شاغليها، وأن تقوم الحكومة على أساس تشكيل حكومة هجين من المدنيين والعسكريين.

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وقال رئيس التحالف، عبدالرحيم بن عوف، خلال مؤتمر صحفي يوم السبت، بحسب شبكة الشروق – إن رؤية التحالف خلال الفترة الانتقالية تتراوح مدتها بين العامين إلى أربعة أعوام.

وأشار ابن عوف إلى ضرورة التنسيق بين الكتل والتحالفات السياسية فيما يلي ترتيبات الفترة الانتقالية. وأضاف أن التحالف لديه خطة واضحة فيما يلي تشكيل الحكومة المدنية ومخاطبة قضايا السلام وإقامة التنمية المتوازنة في كافة ربوع البلاد، وشدد على ضرورة مواصلة الاعتصام في محيط القيادة العامة لحين تنفيذ مطالب الثورة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)