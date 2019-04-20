إنخفاض أسعار الدولار عبر الاجراءات المصرفية بتداولات السوق الموازية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : تصاعدت قيمة الجنيه السوداني مجدداً أمام الدولار في تداولات الأسواق الموازية يوم السبت. وأكد متعاملون مع الأسواق الموازية على انخفاض أسعار بيع الدولار عبر الإجراءات المصرفية إلى 65 جنيهاً فيما بلغت أسعار الشراء 67 جنيهاً مقابل 70 جنيهاً يوم الخميس الماضي. وأوضحوا إن أسعار بيع الدولار عبر النقد تراوحت ما بين 48- 50 جنيهاً بحسب الكميات المراد بيعها. Advertisements وكشف عدد منهم تحدثوا لـ(باج نيوز) عن انخفاض بعض السلع المستوردة المرتبطة بأسعار الدولار مثل الأدوات الكهربائية وأجهزة الحاسب الآلي. وأعربوا عن أملهم في استمرار ارتفاع قيمة العملة المحلية مقابل الدولار حتى تنعكس ايجاباً على معاش الناس. وفي غضون ذلك حدد بنك السودان المركزي سعر الدولار اليوم في المصارف التجارية بـ 47.5 جنيهاً. المادة السابقة اندلاع مواجهات عنيفة بين الشرطة ومتظاهري السترات الصفراء في باريس

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