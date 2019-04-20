جعفر الصادق الميرغني: مستقبل السودان يصنعه الشباب الظافر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

شدد نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل جعفر الصادق محمد عثمان الميرغني على ضرورة تعزيز العلاقات المشتركة مع الجنوب ، وتفعيل مبادئ حسن الجوار ، والتقى جعفر الميرغني بموفد حكومة دولة الجنوب بجنينة السيد علي ، وتناول اللقاء العلاقات الأزلية بين الحزب ودولة الجنوب والوضع السياسي الراهن ، وقال القيادي بالحزب يس عمر حمزة أن جعفر الصادق أخبر الأشقاء في لجنوب ، إيمان الاتحادي الأصل بضرورة تعزيز العلاقات المشتركة بحسب صحيفة آخر لحظة ، وتفعيل مبادئ حسن الجوار ، وأكد على أن الشعوب هي التي تقود ، مشدداً على أن المستقبل في البلاد يصنعه الشباب الظافر ، وقال ليس علينا سوى تهيئة الطريق ودعم خياراتهم ، وأعرب عن سعادته بثورة الشباب التي جعلت السودان موضع فخر واعتزاز .