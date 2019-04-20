ناجي عبدالله: المعتصمون مهما بلغ عددهم لن يفرضوا إرادتهم على الشعب السوداني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ألهب أمير الدبابين ناجي عبدالله والقيادي الإسلامي المعروف حماس العشرات من الإسلاميين في مسجد الشهيد في الخرطوم أمس .

وقلل من أعداد المعتصمين أمام القيادة منذ السادس من أبريل الماضي في وقت شن فيه هجوماً عنيفاً على قيادات المعارضة وعلى رأسهم القيادي بتجمع المهنيين (محمد يوسف) ورئيس حزب المؤتمر السوداني السابق إبراهيم الشيخ وشقيقا رئيس المؤتمر السوداني الحالي عمر الدقير، وقال إنهم شاركوا النظام السابق تجاوباً، وذكر ناجي وسط تكبير وتهليل من الإسلاميين أن المعتصمين مهما بلغ عددهم لن يفرضوا إرادتهم على الشعب السوداني .

وفي ذات السياق قال الناجي إن اليساري محمد يوسف عندما طرده الأمين العام لقطاع الشمال ياسر عرمان قام الرئيس المخلوع بتعيينه في شركة، وزعم ناجي أن المخلوع سلمه عربة، وقال إن أوراق العربة بطرفهم .

وزعم ناجي أن رئيس حزب المؤتمر السوداني السابق إبراهيم الشيخ كان الوكيل الحصري لحديد شركة جياد الحكومية، وزعم أن شقيق عمر الدقير (شرد بـ36 مليار جنيه) – على حد زعمه – وقال وبحسب صحيفة الإنتباهة إن شقيقه جلال باع السكر عندما كان وزيراً للصناعة .