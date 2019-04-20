عقبات تواجه استكمال الدوري السوداني الممتاز

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

تعقدت الأمور كثيرًا أمام الاتحاد السوداني لكرة القدم، فيما يتعلق بضيق الوقت الذي لن يساعد في إكمال مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018-2019، بشقيه دوري النخبة، ودوري التحدي “الهبوط”.الدوري السوداني الذي يضم 16 فريقًا مقسمة على مجموعتين متساويتين، والذي انطلق دوره الأول في الأسبوع الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، واكتمل في نهاية فبراير/ شباط الماضي، واجه عقبات أدت لتزايد القلق من عدم اكتمال الدور الثاني.أولى العقبات تمثلت في قِصر مدة الموسم الجاري، بعدما ضغطه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بتغيير مواعيد بطولاته القارية، إذ قرر الكاف تحديد يوم 31 مايو/ أيار المقبل، موعدًا لختام مسابقاته القارية للأندية، لإقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية في الشهر التالي، مما قلص مدة الموسم إلى 8 أشهر.ذلك إلى جانب عقبة وصول الهلال إلى ربع نهائي كأس الكونفيدرالية، الأمر الذي تسبب في إرباك لجنة المسابقات، التي لم تتمكن من ترتيب مباريات الفريق، ولم تجد أي فراغات له لتحديد مواعيد مناسبة لمبارياته المحلية، وذلك بسبب رحلات الفريق إلى بلدان الفرق المنافسة، وضيق الوقت.وإضافة إلى الأمور الفنية، فقد فاجأت عقبة الثورة السودانية اتحاد الكرة، وتسببت في تعطيل النشاط الرياضي لمدة 9 أيام، حتى الآن.شهر رمضان الكريم يعد أزمة أخرى تواجه الكرة السوادنية في ظل كل المستجدات المشار إليها، إذ لا تتوفر الإضاءة بالملاعب في بعض مدن السودان التي لديها فرق بالممتاز.وبالنظر إلى أن الدور الثاني من الموسم الحالي للدوري السوداني، سيلعب خلال الفترة من 23 أبريل/ نيسان إلى17 مايو/ أيار الجاري، فإن إكماله من مرحلتين، يبدو أمرًا مستحيلًا، خاصة أن المتبقي على نهاية موسم الاتحاد الأفريقي المحدد بنهاية مايو/ أيار المقبل، لا تزيد عن شهر وبضعة أيام.ومع ملاحظة أن المرحلة المقبلة يتطلب إكمالها 24 يومًا، بمعدل 7 مباريات لكل فريق، فإنه من المستحيل أن ينهي الاتحاد السوداني المرحلة الثانية من الدوري، قبل يوم 31 مايو، وعليه لن يجد الاتحاد السوداني سوى أسبوعين فقط لاستكمال الدور الثاني، وبالتالي فإنه بحاجة لأسبوعين آخرين لإتمام الدوري، وذلك سيقود إلى استمرار المسابقة حتى منتصف يونيو/ حزيران المقبل.ولتلك الأسباب، والعقبات فإن الاتحاد السوداني واجه أندية النخبة بمقترح خوض الدوري، بعقباته، لكن أن يمثل السودان قاريًا، بأصحاب المراكز الـ4 الأولى عن نتيجة دوري الموسم الماضي. ووافقت أندية الممتاز على المقترح، ووضعت شرطًا، هو أن تحتفظ بحق التمثيل القاري عن نتيجة دوري هذا الموسم، في حال وافق “الكاف” على طلب الاتحاد السوداني بتمديد الموسم.لكن المفاجأة تتمثل في أن الاتحاد الأفريقي أرسل روزنامته لاتحاداته الأعضاء، لكنه لم يلزمها باستكمال المنافسات المحلية وفق هذه الروزنامة، الأمر الذي قد يفتح الباب أمام الاتحاد السوداني لاستكمال منافسات الموسم تلقائيًا حتى يوم 20 يونيو/ حزيران، على ألا يتداخل جدوله مع انطلاقة كأس الأمم الأفريقية بمصر.