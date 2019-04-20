رسالة من الفنان تامر حسني إلى السعوديين

الخليج 365 : وجه الفنان المصري تامر حسني، رسالة إلى السعوديين وذلك على صفحته الرسمية بموقع إنستغرام. وقال تامر حسني، إن حفلته الأخيرة بالرياض، حققت أعلى نسبة حضور جماهيري في حفلات العام.

وشكر حسني الشركة المنظمة والجمهور على استقباله، وكذلك فرقته الموسيقية. وأحيي تامر حسني حفلا غنائيا أمس الخميس، بالعاصمة السعودية الرياض.

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