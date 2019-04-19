(كاف) ينهي أزمة الموسم ويمنح مهلة للاتحاد السوداني

منح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، مُهلة للاتحاد العام لكرة القدم السوداني حتى 30 يونيو المقبل لتسمية ممثليه في النسخة المقبلة من دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية التي تنطلق في أغسطس 2019 وتستمر حتى مايو 2020م.

وبحسب صحيفة الصيحة كان اتحاد كرة القدم توصّل خلال الأيام القليلة الفائتة لاتفاق مع بعض أندية مجموعة النخبة ببطولة الممتاز لاعتماد الأندية التي مثلت الموسم الماضي للمشاركة في النسخة المقبلة من البطولات الأفريقية بالنظر لصعوبة إكمال المنافسة في الموعد المحدد مُسبقاً من الاتحاد الأفريقي وهو 30 مايو.. غير أن المهلة التي وافق (كاف) على منحها للاتحاد العام غيّرت من حسابات لجنة المسابقات التي قرّرت أن تلعب المسابقة بشكل عادي وطبيعي لتقديم ممثلين جُدد على ضوء نتائج الموسم الحالي، لأنّ المُهلة الجديدة كافية تماماً لإنهاء الموسم في موعده.

الخرطوم (أخبار الخليج 365) .