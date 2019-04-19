السعودية: مساعدات ستصل السودان قريباً

التاريخ: 19-أبريل-2019
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أكد سفير المملكة العربية السعودية لدى السودان علي حسن جعفر أن مساعدات ستصل السودان خلال الأيام القادمة وفقاً لتوجيهات الملك سلمان بن عبد العزيز، وذلك دعماً للشعب السوداني لمقابلة المرحلة.
وقال جعفر في تصريح حسب صحيفة السوداني، إن لقاء الوفد السعودي الإماراتي رفيع المستوى برئيس المجلس العسكري الانتقالي ونائبه مؤخراً بالقيادة العامة أكد مجدداً استمرار المملكة وتأييدها لما ارتآه الشعب السوداني حول مستقبله، إلى جانب دعم المملكة للخطوات التي أعلنها المجلس العسكري الانتقالي، وأضاف أن الوفد بحث العلاقات المتميزة بين السودان والمملكة والإمارات.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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