اغتصاب ثلاثة اطفال بدار المايقوما….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تحقق وحدة حماية الأسرة والطفل حول ملابسات تعرض (3) من الاطفال بدار المايقوما للاطفال فاقدي السند لحالات تحرش ونقلت مصادر ان الأطفال الثلاثة الشاكين هم من شريحة الاطفال التائهين الذين لم يعثر على ذويهم وسلموا لدار المايقوما لتلقى الرعاية وكان مشرفون بالدار قد لاحظوا حالة تحرش بين طفلين ليتم احالتهما للباحثين النفسيين والاجتماعيين بالدار واثناء الاستماع اليهما اكتشف الباحثون ان هنالك ثلاثة اطفال تعرضوا للتحرش من قبل عامل بالدار فى الاربعين من عمره وشاب فى التاسعة عشرة من عمره من شريحة فاقدى السند والذي اعيد للدار بعد فترة كفالة قضاها وسط احدى الاسر. وعلمت (الإنتباهة) ان الشرطة القت القبض عليه بجانب القبض على العامل ودونت بلاغات تحت المواد 45/ب/ج من قانون الطفل وشرعت الشرطة فى التحقيق حول ملابسات الحادثة ، وتعتبر الحادثة هي الاولى من نوعها ولم يسبق ان وقعت حالات مماثلة بالدار .