عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الجمعة 19 ابريل 2019 م

الخليج 365:

صـحـيـفـة الـجـوهـرة الـرياضية

– .يوالى برنامجه بحصه تدريبيه مهمه مساء اليوم ، الهلال يدخل اجواء نزال الليتوال

-الازرق ادى مناورة خفيفه صباحا ، الجهاز الفنى يتجنب الارهاق وروح معنويه عاليه للاعبين

-النجم الساحلى يتوج بلقب البطوله العربيه..الكوكى يكشف اوراق لومير..والكاف يحدد الزمن الرسمى لموقعة الاياب

-المنظمه تعيد برمجة الهلال فى الممتاز ، ومحمد عبد الرحمن للجوهره : الانجاز صنعه رفاقي

-كاف يعلن مباراة الهلال الثامنه بنوقيت السودان

-بطاقتا سالم والجريف تسقط

-الاتحاد المصرى يحدد ٥٠٠ مشجع للهلال و١٥٠ للنجم

-دخل اجواء ملحمة السويس الهلال يتدرب بحماس وجديه لمواجهة النجم

-الكوكى ولاعبي الهلال يتابعون النهائي العربي

-بعثه النجم تتوجه الى القاهرة ..

-الامين العام لنادى الهلال :خاطبنا الكاف لزيادة عدد التزاكر

-الصحافه المصريه تهتم بوصول الازرق

-الثلاثى يساند الفريق من بعيد ،ضوابط مشدده للمعسكر ، قائد الهلال : تنتظرنا مهمه صعبة فى السويس

الصدى

الغربال يتوج رسميا هدافا الكأس زايد ويحصد الجوائز

النجم الساحلي يخطف ذهب العرب والمريخ يبدأ المشوار في النخبة أمام حي الوادي

تمارين تأهيل الحمزة داؤود والكاف يختار السويس مسرحا لموقعة الهلال والنجم

الزعيم

الوالي يتحول إلى (أيقونة) وسائل التواصل المريخي

حملات التضامن مع الرئيس المحبوب تصل إلى رقم فلكي.. والحزن يتمدد في مساحات الكوكب الأحمر

النجم يرجم هلال السعودية.. والغربال يتسلم جائزة هداف البطولة العربية في اكبر تظاهرة كروية

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