أسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني في السوق الأسود اليوم 19 ابريل 2019م

العملة الأجنبية السعر مقابل الجنيه السوداني في السوق الأسود الدولار الأمريكي 50.00 جنيه سوداني الريال السعودي 13.33 جنيه سوداني اليورو الأوروبي 56.00 جنيه سوداني الدرهم الإماراتي 13.69 جنيه سوداني الريال القطري 13.72 جنيه سوداني الجنيه الاسترليني 65.00 جنيه سوداني Advertisements الجنيه المصري 2.89 جنيه سوداني الدينار الكويتي 204.26 جنيه سوداني الريال العماني 133.84 جنيه سوداني الدينار البحريني 122.96 جنيه سوداني الدينار الليبي 24.45 جنيه سوداني الدولار الأسترالي 24.67 جنيه سوداني

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