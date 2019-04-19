صحيفة آخر لحظة: اعتقال علي كرتي واحمد الشايقي و شقيقي البشير عبدالله والعباس

- ولد علي كرتي في قرية ابو طليح بالقرب من البسابير بولاية نهر النيل لاسرة فقيرة معدمة وكان في طفولته يضطر للعمل في حصاد التمر وثمار المانجو والبصل ليوفر لقمة عيشه، كان ذا ميول للعنف ومع انقلاب الاسلاميين في 1989م وجد ضالته في مليشيات الدفاع الشعبي سيئة الصيت فانضم اليها وعمل فيها منسقاً وتدرج فيها حتى صار أميرها، وترقى في النظام البائد حتى وصل الى منصب وزير الخارجية واصبح من اركان نظام المخلوع البشير وأحد ابرز اباطرة الشر والفساد والثراء المشبوه وصار المتحكم في سوق الاسمنت والحديد والعملات الاجنبية في البلاد

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