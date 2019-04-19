حكم سوداني وحيد.. تواجد عربي مُكثف بقائمة حكام كأس الأمم الأفريقية

الخليج 365 :

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، عن قائمة تضم 27 حكمًا للساحة، من أجل إدارة مباريات أمم أفريقيا المُقبلة بمصر، خلال الفترة من 21 يونيو/ حزيران، إلى 19 يوليو/ تموز المقبلين، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة.

وضمت القائمة 3 مصريين أساسيين كحكام للساحة وهم جهاد جريشة ومحمود البنا وأمين عمر، بالإضافة الى حكمين راية هما تحسين أبو السادات ومحمود أبو الرجال.

ويشارك بالبطولة عدد كبير من الحكام العرب، حيث اختار الكاف من الجزائر، مصطفى غوبرال حكمًا للساحة والمساعدين موكران جوراري وعبدالحق اتشيالي، ومن المغرب الثنائي رضوان جيد ونور الدين الجعفري حكمين للساحة وعزجاو لاشين كحكم مساعد.

واختار الكاف من تونس الثلاثي الصادق السالمي، ويوسف السرايري، وهيثم قيراط كحكام للساحة، بينما جاء يامن الملوشي وأنور هميلة كحكمين مساعدين، فيما يمثل عطية امساعد (حكم مساعد) دولة ليبيا الغائبة عن البطولة، وكذلك من السودان اختير محمد حسين كحكم ساحة والمساعدين وليد أحمد علي ومحمد إبراهيم