اعتقال قيادات من المؤتمر الوطني بينهم جمال الوالي وعبد الباسط حمزة

اعتقلت السلطات السودانية، الثلاثاء، قيادات من حزب المؤتمر الوطني بينهم جمال الوالي وعبد الباسط حمزة.

وكان المجلس العسكري الحاكم في السودان أعلن إقالة النائب العام بعد أيام من تنحي الرئيس عمر البشير.

ورد في بيان للمجلس العسكري اليوم الثلاثاء أن رئيسه الفريق أول عبد الفتاح البرهان أعفى النائب العام عمر عبد السلام واثنين من مساعديه من مناصبهم.

وكان المجلس الانتقالي السوداني قد أعلن عن تعيين الفريق مرتضى عبدالله والياً مكلفاً لولاية الخرطوم.

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فيما يستمر اعتصام آلاف السودانيين في مقر القيادة العامة للجيش السوداني وسط الخرطوم، الثلاثاء، لليوم الحادي عشر على التوالي.

وأكد تجمع المهنيين السودانيين استمرار الاعتصام حتى تتحقق المطالب الرئيسيّة والتي من بينها محاسبة المسؤولين عن ارتكاب جرائم من النظام السابق.

وشدد تجمع المهنيين على سلمية الاعتصام، محذرا من محاولات التخريب المتعمدة ممن سماهم بأعداء الثورة.

ودعا تجمع المهنيين إلى الخروج في مظاهرات الأربعاء للمهنيين باسم الموكب الأبيض من أمام مستشفى الخرطوم التعليمي وحتى قيادة القوات المسلحة.