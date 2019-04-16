الفريق طه مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق يصل الخرطوم

وصل الفريق طه عثمان الحسين، مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق، إلى السودان بعد غياب استمر لأكثر من عامين تقريباً.
وكان طه قد غادر البلاد متجهاً إلى المملكة العربية السعودية إثر خلافات مع رموز نظام الرئيس المخلوع عمر البشير.
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