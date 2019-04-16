الخليج 365: صحيفة الصدى * الكاف يحول مباراة الهلال والنجم إلى القاهرة والكوكي مستاء * ضياء الدين يعود من تونس اليوم ويتوجه إلى الدوحة لمواصلة العلاج * تخوف مريخي من خسائر مالية كبيرة بسبب تأجيل دوري النخبة Advertisements صحيفة قوون * الهلال يرفض القاهرة ويطالب بإعادة المباراة للجوهرة * الإتحاد يكثف اتصالاته بالاتحاد الأفريقي ويؤكد سلامة موقف الأزرق بعد زوال أسباب تعليق المباراة * الرياضيون بقيادة سيدا يساهمون في نجاح الثورة الشبابية * الهلال يكثف التحضيرات ويعسكر لليتوال

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الثلاثاء 16 ابريل 2019 م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.