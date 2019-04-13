ماذا حدث لعبدالفتاح برهان في العام 2003 بدارفور؟؟

أدى الفريق عبدالفتاح برهان القسم مساء الجمعة رئيساً للمجلس العكري في السودان بديلاً لعوض ابن عوف الذي اضطرته الاحتجاجات المستمرة الى التنازل عن رئاسة المجلس لأقل من 48 ساعة.
وكشفت مصدر ان الرئيس الجديد للمجلس عبدالفتاح برهان كان قد وقع في الأسر لدى حركة تحرير السودان في منتصف العام 2003 خلال توليه منصب معتمد محلية نيرتتي بولاية عرب دارفور سابقاً.
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