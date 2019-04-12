من هو الفريق اول عبدالفتاح البرهان

الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري هو من أبناء منطقة قندت من أسرة آل الشريف الحفيان وجدته لوالده من أسرة آل الشيخ عبود ( أسرة الرئيس الأسبق عبود ) خريج شندي الثانوية ومن ثم الكلية الحربية بلا إنتماء سياسي واستعصى تجنيده في القوات المسلحه عمل في أغلب مناطق العمليات في الجنوب وغرب السودان والتي اكتسب بها سمعة طيبه بعفة يده ونظافته ونال احترام القبائل المختلفه وتجمعه علاقات طيبه معهم ومع حميدتي

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