إنقلاب عسكري تاني…بقلم أبو حسام

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

إختلط الفرح بحزن لما لاحت بشريات النصر في الافق ونحن نستمع الى بيان الجيش الذي نزل على رؤوسنا كالصاعقة،حينما اختاروا نفس الشخصيات التى ان لم تكن اسوء من المعزول فقطعا ليست بأفضل منه،في محاولة يائسة لسرقة جهود ثورة أبريل العظيمة،عبر إنقلاب عسكري ثاني،ولكن الثوار وعوا الدرس جيدا ولا يرضون بتسليم الدولة لغير حكومة مدنية تلبي كل مطالبهم.

اما الجيش فمكانة ليس الحكم وانما حراسة الثغور والدفاع عن أرض الوطن ،وهنا يكمن الخبث الانقاذي بأن سارع لتدارك الامر وولى شخص يضمن له جميع حقوقه وان يبقيه في مأمن عن الملاحقات الدولية،اذن هو عبارة عن انتاج جديد للنظام في ثوب مختلف وتقديمة للشعب على انه تغيير حقيقي حسب المطالب ولكن الشعب اوعى من أن تمر عليه هذه الالاعيب،والثوار سيظلون في الساحات كاسرين كل انواع حظر التجوال الذي فرضته هذه الشرذمة القليلة،كيف لا وهم كسروا الحظر الذي فرضة البشير سابقا.

نحن نقول للمجلس العسكري هذا كان من الاحرى ان يتم اعتقال إبن عوف هذا قبل كل شيء ويقدم الى المحكمة لانه من المشاركين في افاعيل النظام السابق ومن ثم نبحث عن شرفاء الجيش الذين لم تلطخ ايديهم بدماء الابرياء لإستلام الامور لفترة شهرا واحدا ومن ثم تقديمها لحكومة مدنية انتقالية الى حين الاتخابات التى تعين رئسا منتخبا للبلاد يأتي عبر صناديق الاقتراع بمشاركة كافة ابناء الشعب الابي.

وتكون هذه الحكومة المنتخبة وحتى الانتقالية منفذة لكل مطالب الثوار وان تعمل للوطن وتتجنب المحاور الدولية وان تقيم علاقات خارجية مع كافة الدول وفق مصلحة البلاد ولا تقاطع دولة ترضية لدولة أخرى .

والعاقل من له حكيم يرشده