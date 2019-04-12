شهاب محمد - الخرطوم - 12 أبريل، 2019 الخليج 365:

المادة السابقة العثور على شرطي داخل رئاسة الشرطة… المقالة القادمة العرب وإطاحة البشير.. ثلث بين التأييد والأمنيات وثلثان في صمت…

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو : عبد الباري عطوان ..لماذا نعتقد ان انقلاب السودان “مسرحية ” وان البشير لم يغادر الحكم فعليا؟.. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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