ابرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 12 أبريل 2019م

- ثورة ديسمبر الشبابية تقتلع الانقاذ وتطيح بالبشير.

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- ردود فعل داخلية وخارجية رافضة ومؤيدة للتغيير بقيادة ابن عوف.

- مصر تعلن ثقتها بالجيش وايران تعلق ودعوة امريكية اوروبية لمجلس الأمن للانعقاد اليوم.

- خاطبه الأصم : استمرار اعتصام المتظاهرين في ليلة حظر التجوال الأولي.

- قوات الدعم السريع تحذر من المندسين والمخربين وَمحاولاتهم لإشاعة الفوضي.

صحيفة الوطن: - الشعب يزلزل الأرض تحت أقدام الطاغية وأركان فساده

- مجلس عسكري انتقالي برئاسة بن عوف وعبد المعروف نائباً له

- استمرار الإعتصام أمام القيادة العامة وتجمع المهنيين يدفع بشروط

- اعلان الطوارئ وتعليق الدستور وحظر التجوال

- الخارجية الأمريكية تدعو لضبط النفس في التعامل مع المدنيين

- جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي بشأن السودان

- الجنائية تطلب تسليم البشير

- تحفظات إقليمية و دولية حيال التغيير في السودان وكالة السودان للأنباء "سونا" - رئيس المجلس العسكري ونائبه يؤديان القسم

- المجلس العسكري يلتقي الاعلام المحلي والاجنبي

- تاجيل إعلان أسماء المجلس العسكري للتشاور

- اللجنة العسكرية تلتقي اعضاء السلك الدبلوماسي بالخرطوم

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- جهاز الأمن : اطلاق سراح المعتقلين السياسيين المركز السوداني للخدمات الصحفية "Smc" - إقتلاع النظام والتحفظ على رأسه وإعلان فترة إنتقالية لمدة عامين

- مصدر عسكري ينفي حدوث اى اشتباكات فى القيادة العامة

- إستمرار عمل البعثات الدبلوماسية والمنظمات المعتمدة بالسودان والسفارات بالخارج

- تشكيل مجلس عسكري وحل مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء والبرلمان وحكومات الولايات

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- وزير الدفاع: النظام لم ينتبه لتحذيراتنا

- إطلاق سراح المعتقلين السياسيين Advertisements هيئة إذاعة وتلفزيون شمال دارفور - والي الولاية الفريق ركن النعيم خضر يدعو الي المحافظة علي الحياة العامة دون اقصاء اوانتقام او اعتداء علي الممتلكات الرسمية او الشخصية وصيانة العرض وضبط النفس بالاضافة علي المحافظة علي النظام العام ومنع التفلت

- اصدر والي الولاية عدد من القرارات تمشيا مع القرارات التي صدرت من اللجنه الامنية العليا بالبلاد باعفاء حكومة الولاية وتكليف المدراء العامين للوزارات والمدراء التنفيذين بالمحليات واعفاء المجلس التشريعي بالولاية

- قائد الفرقة السادسة مشاة يتعهد بحماية المواطنين والمؤسسات الاستراتيجية

- مدير شرطة الولاية يؤكد احتواء بعض التفلتات التي شهدتها مدينة الفاشر وذلك بفضل تفهم المواطنين .

- وزارة التربية والتوجية تعقد يوم غد السبت مؤتمرها الصحفى لاعلان نتيجة شهادة الاساس للعام 2018 – 2019م شبكة الشروق نت - عزل البشير وتشكيل مجلس عسكري انتقالي لفترة عامين

- البحر الأحمر والقضارف تخرجان في مسيرات مؤازرة للجيش

- مصر تؤكد دعمها لخيارات الشعب السوداني هيئة إذاعة وتلفزيون غرب كردفان - والي غرب كردفان يصدر قراراً قضى باعفاء وزراء حكومة الولاية وتكليف المديرين العامين بتسيير العمل بالوزارات الى حين اشعار اخر

- والي الولاية يصدر قرارا باعفاء المعتمدين وتكليف المديرين التنفذيين بتسيير العمل الى حين اشعار اخر

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كانت هذه تفاصيل خبر ابرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 12 أبريل 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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