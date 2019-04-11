السعودية تصدر قرارا بشأن السودانيين الموجودين على أراضيها

بتوجيه من وزير الحج والعمرة السعودي، الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، أًصدرت الوزارة تعميما لجميع شركات ومؤسسات العمرة بقرار يخص السودانيين الموجودين على أراضيها.

أصدر الدكتور بن طاهر بنتن، اليوم، الخميس، قرارا باستضافة المعتمرين السودانيين، وتقديم كافة الخدمات لهم حتى عودة الرحلات إلى السودان، ومتابعة مكاتب شركات الطيران والموانئ البحرية، لتأكيد حجوزات العودة الجديدة، وذلك إثر إغلاق الأجواء السودانية لمدة 24 ساعة؛ بحسب صحيفة "الرياض".

وأكدت الوزارة السعودية على شركات ومؤسسات العمرة الاستمرار في تقديم الخدمات لجميع المعتمرين السودانيين وإسكانهم.

وسبق أن أصدرت الخطوط الجوية السعودية، اليوم الخميس، بيانا عاجلا، وذلك بعد خلع الرئيس السوداني، عمر البشير، من منصبه وتشكيل مجلس عسكري سوداني يحكم البلاد لمدة عامين.

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وأعلنت الشركة السعودية في بيان لها عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أنه "نظرا لإغلاق مطاري الخرطوم وبورتسودان، تعلن عن تعليق جميع رحلاتها بين المملكة والسودان مؤقتا حتى إشعار آخر".

وأضافت أنها سوف تعفي جميع الحجوزات المؤكدة خلال فترة التعليق المؤقت للرحلات من رسوم تغيير الحجز وإعادة إصدار التذاكر.

وأعلن وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف، اليوم الخميس، إطاحة الرئيس عمر البشير واعتقاله، وتشكيل مجلس عسكري انتقالي يتولى حكم البلاد لمدة عامين، وذلك بعد نحو أربعة أشهر من الاحتجاجات الشعبية ضد النظام الحاكم.