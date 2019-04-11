السودان ..بعد ثورة شعبية مدعومة بإنقلاب عسكري.. اعتقال علي عثمان ونافع وعوض الجاز

التاريخ: 11-أبريل-2019
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أشارت مصادر متطابقة لإعتقال عدد كبير من رموز النظام السابق وقيادة المؤتمر الوطني، من أبرزهم علي عثمان محمد طه ، عوض الجاز، ونافع علي نافع وما زالت الإعتقالات تطال رموز النظام السابق.
وعمت الفرحة الشارع السوداني مع صباح الخميس وشوهدت السيارات تطلق عزف الفرح بعد نجاح ثورة الشعب السوداني وإستيلاء الجيش على السلطة، وهنالك أنباء عن بدء حملة إعتقالات واسعة لرموز النظام السابق، وتردد على فيسبوك إعتقال كل من عبدالرحيم محمد حسين، وأحمد هارون
وبحسب موقع النيلين قطعت الإذاعة السودانية أمدرمان” برنامجها المعتاد مع صباح الخميس 11 أبريل 2019 وبدأت في بث مارشات عسكرية .
الخرطوم (أخبار الخليج 365) .
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