التاريخ: 11-أبريل-2019 فى : حوادث 0 مشاهدة لقى (6) أشخاص مصرعهم وأصيب (12) آخرين بإصابات متفاوتة أمس إثر تصادم عربة بوكس قادمة من الخرطوم وشاحنة في الاتجاه المعاكس في الطريق القومي (مدني الخرطوم) بالقرب من قرية الكسمبر بمحلية الكاملين، وفور وقوع الحادث تحرك معتمد الكاملين العقيد الركن خوجلي محمد خوجلي إلى مكان الحادث ووجه بتحويل المصابين إلى الخرطوم ونقل الجثامين إلى مستشفى الكاملين وتسليمهم إلى ذويهم، وارجع شهود عيان حسب صحيفة الإنتباهة، الحادث لانحراف الشاحنة عن مسارها. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصرع وإصابة (18) شخصاً في حادث مروري بطريق (الخرطوم مدني) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.