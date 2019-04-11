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الخليج 365:
سيطرت القوات المسلحة السودانية مع صباح يوم الخميس 12 أبريل على كل الإذاعات المحلية الحكومية والخاصة، وبثت إرسال موحد للموسيقى العسكرية، وكذلك سيطرت على تلفزيون السودان.
وتقول إذاعة السودان الرسمية إن بيانا هاما من القوات المسلحة ستتم إذاعته بعد قليل.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. القوات المسلحة تسيطر على جميع الإذاعات المحلية وتذيع بيان هام بعد قليل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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