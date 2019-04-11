عاجل.. القوات المسلحة تسيطر على جميع الإذاعات المحلية وتذيع بيان هام بعد قليل

الخليج 365:

سيطرت القوات المسلحة السودانية مع صباح يوم الخميس 12 أبريل على كل الإذاعات المحلية الحكومية والخاصة، وبثت إرسال موحد للموسيقى العسكرية، وكذلك سيطرت على تلفزيون السودان.

وتقول إذاعة ​السودان​ الرسمية إن بيانا هاما من القوات المسلحة ستتم إذاعته بعد قليل.