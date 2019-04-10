مصدر امني :مليشيات قادمة من مدينة الأبيض لفض الاعتصام

قال مصدر أمني مطلع ان القوات التي شوهدت هذا الصباح بمحيط القيادة هي مليشيات قادمة من مدينة الأبيض.

وأضاف المصدر ان هذه القوات هي جزء من مليشيا تم تكوينها بواسطة أحمد هارون عندما كان والياً على ولاية شمال دارفور، وتم إعدادها كقوات بديلة لقوات الدعم السريع، وقد تم صرف ميزانية ضخمة لتأسيسها بأمر من عمر البشير.

وأكد المصدر ان الهدف الرئيسي من تأسيس هذه القوات هو الإعداد للتخلص من قوات الدعم السريع التي يقودها "حميدتي"، مضيفاً بان أحمد هارون يكن عداء كبيرا لـ"حميدتي"، وهو الذي أوغر صدر عمر البشير ضد حميدتي مؤخراً .

وأكد بان قرار إستدعاء هذه القوات تم مناقشته في اجتماع عقد أمس الأول تم بموجبه الموافقة على إستدعاء هذه القوات ونشرها في الخرطوم للدفاع عن النظام.

وقال المصدر ان أحمد هارون قال في الإجتماع " اصلاً المجتمع الدولي يصنفننا كمجرمين دوليين، قتلنا واحد أم قتلنا مائه فلن يغير هذا من الأمر".

وسخر المصدر من هذه القوات قائلاً بانها حديثة لم يمضى على تأسيسها عدة أشهر وتفتقد للخبرة والتدريب الجيد، وانها لم تخض أي حرب من قبل، كما يفتقد أفرادها للعقيدة القتالية العسكرية، قائلاً انها لن تصمد أمام قوات الجيش في حال قرروا فض الإعتصام بالقوة ، مضيفاً: " هذه القوات أضعف من قوات علي عثمان التي شاركت في الهجوم أول أمس وتم هزيمتها في دقائق قليلة" .

وكشف المصدر ان عمر البشير الذي جلس في الحكم لمدة "30" عاماً بطريقة "تفرق تسد"، يريد ان ينظم مسيرة لأنصاره يوم غدا الخميس حتى يظهر الأمر وكأنه مشكلة بين مجموعة وأخرى وليس بين غالبية السودانين وبينه، وهو يريد ان يظهر بمظهر الشخص الذي يقف على مسافة واحدة من الشعب.

وقال " مسيرتهم لن تتعدى المئات أو آلاف في أحسن تقدير ولا يمكن مقارنتها بالملايين التي في الشوارع".

وأكد المصدر ان عمر البشير لن يتنحى من تلقاء نفسه، وطالب الوطنيين في الأجهزة النظامية بالتحرك درء للفتنة التي يجهز لها عمر البشير وهارون وبقية المجرمين المطلوبين للعدالة الدولية.

وفي السياق نفى ضابط برتبة مقدم في قوات الدعم السريع مشاركة القوات في قمع التظاهرات منذ إندلاعها في ديسمبر الماضي.

وأضاف ان "حميدتي" يرفض رفضا باتاً الزج بقواته في قتل المواطنين، مضيفاً بانه سافر الأسبوع الماضي إلى مسقط رأسه "الزرق" حتى لا يتورط في قتل المعتصمين السلميين.

وقال انه يتم إستغلال الدعم السريع لتخويف المواطنين ولكنها لم تشارك حتى الآن.

وحول قوات هارون التي يتم إعدادها لتكون بديلة لقوات حميدتي، قال المصدر: أعرف ن هناك قوات يتم تدريبها في شمال كردفان، وان هذه القوات محصورة لقبائل معينة في غرب السودان ليس من بينها أي فرد من دارفور، قائلاً " ليس لدي بالتفاصيل ولكن ما أعلمه ان هارون يتآمر ضد حميدتي".

وناشد المصدر الأمني المواطنين باليقظة وعدم الإستكانة لهدوء يوم أمس، مناشداً المواطنين بعدم الإستماع للشائعات، قائلاً "كونوا خلف الجيش واعتصموا بالملايين" ، مضيفاً بان الحماية تكمن في الكثرة والوحدة.

كما ناشد المصدر القوات النظامية بالإنحياز للجماهير، قائلاً : " هناك ملايين يقفون ضد قلة من المجرمين ولك ان تحدد هل أنت مع الملايين أم مع المجرمين"؟

