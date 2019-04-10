الخليج 365: صحيفة الوطن

* المهدي: الحل الأمثل في الاستجابة لمطالب الشعب

* السلطات تلوح بفض الاعتصام والمحتجين يتوافدون لـ(القيادة)

* المركزي طرح ورقة نقدية فئة (1000) جنيه في يوليو

صحيفة المجهر

* البنك المركزي يعلن إصدار فئة ألف جنيه ويكشف عن طباعة (34) مليار جنيه

* مجلس أحزاب الحوار: مسيرة استقرار السودان غذاً ليست رداً على (6) أبريل

صحيفة آخر لحظة

* الشرطة لمنسوبيها: لا تعترضوا التجمعات السلمية

* الجيش: تسامحنا مع المحتجين دفعهم للاعتصام

* المهدي يدعو الرئيس للحوار مع القوى الشعبية

صحيفة الإنتباهة

* المهدي يطالب البشير بالتفاوض مع المحتجين

* توجيه للشرطة بعدم التعرض للتجمعات السلمية .. مصرع وإصابة 7 مواطنين بسقوط مصعد

صحيفة السوداني

* الجيش: مندسون أطلقوا النار على منسوبينا والمتظاهرين

* الوطني: مخزون صبرنا ما يزال وافراً واختبار مداه عمل ليس عقلانياً

* الشرطة توجه منسوبيها بعدم التعرض للمواطنين والتجمعات السلمية

صحيفة الصيحة

* الشرطة توجه قواتها بعدم التعرض للمواطنين والتجمعات السلمية

* المركزي يشرع في طباعة ورقة نقدية فئة (1000) جنيه

* خطأ في نتيجة الأساس بالبحر الأحمر ولجنة ولائية للتحقيق

صحيفة مصادر

* قوى الحوار تحشد أنصارها أمام القصر الجمهوري غداً

* المركزي يعتزم إصدار فئة الـ(1000) جنيه في يوليو

صحيفة الدار

* الشرطة توجه منسوبيها بعدم التعرض للتجمعات السلمية

* الناطق باسم الحكومة: استقرار الأوضاع الأمنية بولايات البلاد المختلفة

* الصادق المهدي يدعو إلى تسليم السلطة لقيادة عسكرية في السودان

* تعرض العديد من الممتلكات العامة والخاصة للنهب والشرطة تهيب بالمواطنين المادة السابقة مايك بومبيو يتعهد بفرض عقوبات على مصر حال شرائها مقاتلات “سو-35” الروسية المقالة القادمة السودان .. احتياطي النقد 1.44 مليار دولار.. والدين الخارجي 50 ملياراً

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الأربعاء الموافق 10 أبريل 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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