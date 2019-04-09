يرحل الأهلي السعودي اليوم الثلاثاء لمواجهة فريق نادي بيرسبوليس الإيراني في المباراة التي تجمع الفريقان على ملعب إستاد زعبيل بنادي الوصل لحساب مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.
وكان رفقاء عمر السومة قد افتتحوا مبارياتهم في المجموعة بالفوز على فريق نادي السد القطري بهدفين مقابل لا شيء يوم الثلاثاء الموافق الخامس من شهر مارس.
وفي الجولة الثانية رحل الاهلي لمواجهة باختاكور الاوزبكي يوم الثلاثاء الثاني عشر من مارس وخسر بنتيجة هدف واحد مقابل لا شيء.
فيما تعادل بيرسبوليس في الجولة الأولى على ملعبه ووسط جمهوره إستاد نادي آزادي أمام باختاكور الأوزبكي بهدف لكل فريق.
قبل أن يسقط الفريق في فخ الخسارة بالجولة الثانية أمام السد القطري بهدف واحد مقابل لا شيء على ملعب إستاد جاسم بنادي السد.
القنوات الناقلة لمباراة الاهلي ضد بيرسبوليس الإيراني
تنقل مباراة الأهلي ضد بيرسبوليس والتي تبدأ في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 4 ويديرها تحكيمياً الحكم الدولي هيرويكي كيمورا.
فيما يتولى التعليق على المباراة الثناي عامر الخوديري بالإضافة إلى هيكل الصغير كما تنقل المباراة على قناة الكأس إتش دي 3.
كانت هذه تفاصيل خبر مشاهدة مباراة الاهلي وبيرسبوليس بث مباشر اليوم الثلاثاء 09/04/2019 دوري أبطال اسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.