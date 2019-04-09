أبرز العناوين الصحف السودانية الرياضية الصادرة اليوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل 2019م

التاريخ: 09-أبريل-2019 فى : رياضة 21 مشاهدة تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة قوون: * الهلال يتوعد الليتوال بالرد في أم درمان * الاتحاد يستجيب لطلب الأزرق ويؤجل رحلة الجبال.. وأخبار سارة عن الدمازين * الصحافة العربية تشبه أطهر بالبرازيلي مايكون.. والمغاربة يسخرون من الحكم رضوان جيد * المريخ يبدأ مناوراته للدوري والكأس * مدرب النجم الساحلي يخشى على فيريقه من طقس السودان Advertisements * مدرب تونسي يعترف: انتصار النجم بسوسة غير مطمئن صحيفة الصدى: * مدرب المريخ يحول منجد النيل إلى مجلس تأديب * مجلس المريخ يلغي اجتماعه وتأجيل مران الفريق اليوم * عملية جراحية ناجحة لعمار الدمازين واللاعب يعود مع بعثة النجم للخرطوم الخميس * لجنة المسابقات: سنوقف الدوري حال تلقينا موجهات عليا * المدرب المساعد للنجم الساحلي: نستعد لكافة السيناريوهات أمام الهلال * لجنة المسابقات تعيد برمجة مباراتي الهلال أمام كادوقلي والشرطة الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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