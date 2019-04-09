أبرز العناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل 2019م

تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة الصيحة: * الحكومة: لم تتم مناقشة تسليم البشير السلطة للجيش * ابن عوف: جهات تحاول إحداث شرخ بين مكونات المنظومة الأمنية * الجيش: التاريخ لن يغفر للقوات المسلحة إذا فرطت في السودان صحيفة الأخبار: * الناطق باسم الحكومة: الرئيس لن يسلم السلطة للجيش * ابن عوف: هنالك جهات تحاول إحداث فتنة بين المنظومة الأمنية * تحقيق لـ(الأخبار) يكشف أسباب الاختفاء الغامض للمواطنين من منازلهم * الداخلية: وفاة 6 أشخاص واعتقال 2496 آخرين خلال احتجاجات أبريل * الدفاع تعد بفض الاعتصام أمام القيادة العامة * إيلا يمنع صرف أجور موظفي الدولة بالعملة الأجنبية * التايمز: القذافي “أخفى 30 مليون دولار في قبو لرئيس جنوب أفريقيا السابق جاكوب زوما” صحيفة آخر لحظة: * ترأس قيادي الوطني.. البشير: سنتجاوز الأزمة أكثر قوة * رئيس الأركان: الجيش، الشرطة، الأمن والدعم السريع متماسكون * استئناف الدراسة ببعض الجامعات.. و(1600) جنيه لجوال السكر * رئيس الوزراء الإثيوبي يهاتف البشير * رئيس الأركان: لا مزايدة على مواقف القوات المسلحة * ابن عوف: القوات المسلحة ليست ضد تطلعات المواطنين * وزير الإعلام: لم تتم مناقشة تسليم الرئيس السلطة للجيش * البرلمان يرفض بيان وزير الداخلية بشأن الاحتجاجات * الداخلية: (39) قتيلاً حصيلة الاحتجاجات * الحكومة: سنتعامل مع من يغلقون الطرقات وفقاً للقانون صحيفة الإنتباهة: * البشير: البلاد ستعبر الأزمة أكثر قوة * الجيش: لن نسمح بانزلاق البلاد للمجهول Advertisements * الداخلية: (7) قتلى و(57) جريحاً خلال يومين * الحكومة: الرئيس لم يسلم السلطة للجيش * البشير لـ(أبي أحمد): الأوضاع بالبلاد مستقرة * وزير الداخلية: التظاهرات الأخيرة عدائية وتخريبية * البشير يرأس المكتب القيادي للمؤتمر الوطني صحيفة مصادر: * البشير يشارك في اجتماع (قيادي الوطني) * البرلمان يسقط بيان وزير الداخلية * ابن عوف: القوات المسلحة صمام أمان البلاد صحيفة المجهر: * وزير الإعلام لـ(المجهر): الرئيس أصدر توجيهات بعدم التصدي للمحتجين * النائب الأول: القوات المسلحة ليست ضد تطلعات المواطنين * الحكومة تنفي اعتزام البشير تسليم السلطة للجيش صحيفة ألوان: * قرار بمنع صرف أجور موظفي الدولة بالعملة الأجنبية داخل البلاد * أمريكا تصنف الحرس الثوري الإيراني “منظمة إرهابية” وإيران تهدد * اتحاد الكرة: سنوقف الدوري الممتاز حال تلقينا توجيهات عليا * الوطني يؤكد دعمه لخيارات الوفاق والحوار الوطني * سعود البرير: التوقيع على اتفاقية تحسين أجور ومرتبات العاملين بالقطاع الخاص صحيفة الدار: * المتحدث الرسمي ينفي اعتزام الرئيس تسليم السلطة للجيش * ابن عوف: القوات المسلحة تقدر تطلعات الشعب وأسباب احتجاجاته * إحراق موقع تجاري بواسطة متفلتين بكرري ونهبه * استئناف الدراسة بعدد من الجامعات * التوجيه باستمرارية إمداد الدقيق والمواد البترولية بالبلاد منع صرف أجور موظفي الدولة بالعملة الأجنبية الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز العناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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