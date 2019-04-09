رئيس الوزراء الإثيوبي يهاتف البشير بشأن الأوضاع في السودان

تلقى رئيس الجمهورية عمر البشير؛ اتصالاً هاتفياً يوم الاثنين من رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد ، أكد خلاله حرصه على استقرار الأوضاع في السودان وعلى تعزيز وترقية العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

وطمأن البشير ، آبي، على استقرار الأوضاع بالبلاد، معبراً عن خالص شكره وتقديره له، لاتصاله الهاتفي ولحرصه على تطوير العلاقات بين البلدين.