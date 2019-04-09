ابرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء التاسع من أبريل 2019م

وكالة السودان للأنباء "سونا":

- رئيس الوزراءالإثيوبي يؤكد حرصه على استقرار السودان

- رئيس مجلس الولايات يدعو للتماسك والانحياز للوطن

- البرلمان يستمع الي تقرير عن الاوضاع الامنية

- ارور: وفاة سبعة مواطنين جراء أحداث الاحتجاجات

- ابن عوف:القوات المسلحة صمام أمان السودان

- الهيئة التنسيقية:ضرورة التمسك بالحوار لمعالجة القضايا

- كبر يشهد تدشين وزارةالصحة لحملة شلل الأطفال

- وزير النفط يقف علي نشاط شركة بتروناس

- عبد المعروف: المرحلة تتطلب اليقظة والانتباه

- فيصل يثمن دور مؤسسة ونسى للسرطان

المركز السوداني للخدمات الصجفية "SMC":

- الحكومة: الأجهزة النظامية متماسكة ومتعاونة في عملها

- مسؤولة أوروبية: هناك مبالغة في تصوير ما يجري في السودان

- إستئناف الدراسة بعدد من الجامعات

- متمردو دارفور يشاركون حفتر في معاركه الأخيرة

- والي الجزيرة: الحياة بالولاية تسير بصورة طبيعية

هيئة إذاعة وتلفزيون البحر الأحمر:

- خلال لقائه والى البحر الأحمر وفد الكميلاب يؤكد تعاونه مع حكومة الولاية في كافة المجالات

- والى البحر الأحمر يشيد بمستوى الأداء المتميز للمستشفى الإيطالي ببورتسودان

- إنطلاق الحملة التصعيدية للقضاء على الحصبة وشلل الأطفال باستراتيجية استهداف المراكز الصحية والوحدات العلاجية

شبكة إذاعة ولاية النيل الأبيض:

- وزيرة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية النيل الأبيض تدشن انطلاقة الحملة المشتركة للقضاء علي الحصبة واستئصال شلل الأطفال ونقص فيتامين( أ )

- وزير الانتاج والموارد الاقتصادية بولاية النيل الابيض يؤكد اهتمام الوزارة بتطوير قطاع الثروة الحيوانيه بالولايه

- معتمد محلية كوستي يتراس اجتماعا ضم مديري الادارات والوحدات الادارية بالمحلية

- المدير التنفيذى لمحلية السلام يلتقي وفد المركز القومى لمحو الامية وتعليم الكبار

- انطلاقة الحمله التصعيدية للقضاء علي مرض الحصبه وشلل الاطفال ونقص فيتامين (أ) بمحلية الجبلين

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اخبار هيئة اذاعة وتلفزيون شمال دارفور:

- والي الولاية الفريق ركن النعيم خضر يعود الي حاضرة الولاية قادما من العاصمة الاتحادية الخرطوم بعد رحلة عمل استغرقت عددا من الايام .

- والي الولاية يترأس اجتماع اللجنة العليا لاستقبال نائب رئيس الجمهورية ويدعو الى تضافر الجهود من اجل انجاح الزيارة .

- وزير التربية والتوجيه عبدالله فضه يؤكد اهمية التغذية المدرسية ودورها الكبير في استقرار التلاميذ بالمدارس .

- المدير العام لوزارة الانتاج والموارد الاقتصادية يؤكد دعمه لشريحة الشباب والخريجين من اجل زيادة الانتاج والانتاجية

شبكة الشروق نت:

- البشير: حفظ الأمن أولوية والشعب السوداني يستحق الطمأنينة

- ابن عوف: التاريخ لن يغفر لقادة الجيش إذا فرطوا في أمن السودان

- رئيس الوزراء الإثيوبي يهاتف البشير بشأن الأوضاع في السودان

- الحكومة تنفي اعتزام الرئيس البشير تسليم السلطة للجيش

- وزير الداخلية: وفاة (7) مواطنين جراء أحداث الاحتجاجات

سحر البيان:

- الهيئة التنسيقية العليا للحوار الوطني تشدد على ضرورة التمسك بالحوار لمعالجة قضايا البلاد

- رئيس الوزراء الاثيوبي يؤكد حرصه على استقرار الاوضاع في السودان

- ابن عوف: القوات المسلحة صمام أمان السودان ولن تفرط في أمنه وسلامة مواطنيه

- د. كبر يترأس اجتماع اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ توصيات وقرارات المؤتمر القومي للحكم اللامركزي

صحيفة أخبار اليوم:

- في تطور مفاجئ : البشير يترأس إجتماع إجتماع المكتب القيادي للمؤتمر الوطني.

- البشير: الشعب السوداني يستحق الطمأنينة وسنعبر الأزمة أكثر قوة وتماسكاً.

- خاطبه ابن عوف وعبدالمعروف : تفاصيل إجتماع قادة القوات المسلحة برتبة الفريق واللواء.

- الشرطة تكشف عن اصابات وخسائر في الارواح في احداث بالعاصمة والولايات.

- القوي الوطنية للحوار تنظم مسيرة بالخميس بحدائق الشهداء