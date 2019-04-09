ابرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء التاسع من أبريل 2019م

وكالة السودان للأنباء "سونا":
- رئيس الوزراءالإثيوبي يؤكد حرصه على استقرار السودان
- رئيس مجلس الولايات يدعو للتماسك والانحياز للوطن
- البرلمان يستمع الي تقرير عن الاوضاع الامنية
- ارور: وفاة سبعة مواطنين جراء أحداث الاحتجاجات
- ابن عوف:القوات المسلحة صمام أمان السودان
- الهيئة التنسيقية:ضرورة التمسك بالحوار لمعالجة القضايا
- كبر يشهد تدشين وزارةالصحة لحملة شلل الأطفال
- وزير النفط يقف علي نشاط شركة بتروناس
- عبد المعروف: المرحلة تتطلب اليقظة والانتباه
- فيصل يثمن دور مؤسسة ونسى للسرطان
المركز السوداني للخدمات الصجفية "SMC":
- الحكومة: الأجهزة النظامية متماسكة ومتعاونة في عملها
- مسؤولة أوروبية: هناك مبالغة في تصوير ما يجري في السودان
- إستئناف الدراسة بعدد من الجامعات
- متمردو دارفور يشاركون حفتر في معاركه الأخيرة
- والي الجزيرة: الحياة بالولاية تسير بصورة طبيعية
هيئة إذاعة وتلفزيون البحر الأحمر:
- خلال لقائه والى البحر الأحمر وفد الكميلاب يؤكد تعاونه مع حكومة الولاية في كافة المجالات
- والى البحر الأحمر يشيد بمستوى الأداء المتميز للمستشفى الإيطالي ببورتسودان
- إنطلاق الحملة التصعيدية للقضاء على الحصبة وشلل الأطفال باستراتيجية استهداف المراكز الصحية والوحدات العلاجية
شبكة إذاعة ولاية النيل الأبيض:
- وزيرة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية النيل الأبيض تدشن انطلاقة الحملة المشتركة للقضاء علي الحصبة واستئصال شلل الأطفال ونقص فيتامين( أ )
- وزير الانتاج والموارد الاقتصادية بولاية النيل الابيض يؤكد اهتمام الوزارة بتطوير قطاع الثروة الحيوانيه بالولايه
- معتمد محلية كوستي يتراس اجتماعا ضم مديري الادارات والوحدات الادارية بالمحلية
- المدير التنفيذى لمحلية السلام يلتقي وفد المركز القومى لمحو الامية وتعليم الكبار
- انطلاقة الحمله التصعيدية للقضاء علي مرض الحصبه وشلل الاطفال ونقص فيتامين (أ) بمحلية الجبلين
اخبار هيئة اذاعة وتلفزيون شمال دارفور:
- والي الولاية الفريق ركن النعيم خضر يعود الي حاضرة الولاية قادما من العاصمة الاتحادية الخرطوم بعد رحلة عمل استغرقت عددا من الايام .
- والي الولاية يترأس اجتماع اللجنة العليا لاستقبال نائب رئيس الجمهورية ويدعو الى تضافر الجهود من اجل انجاح الزيارة .
- وزير التربية والتوجيه عبدالله فضه يؤكد اهمية التغذية المدرسية ودورها الكبير في استقرار التلاميذ بالمدارس .
- المدير العام لوزارة الانتاج والموارد الاقتصادية يؤكد دعمه لشريحة الشباب والخريجين من اجل زيادة الانتاج والانتاجية
شبكة الشروق نت:
- البشير: حفظ الأمن أولوية والشعب السوداني يستحق الطمأنينة
- ابن عوف: التاريخ لن يغفر لقادة الجيش إذا فرطوا في أمن السودان
- رئيس الوزراء الإثيوبي يهاتف البشير بشأن الأوضاع في السودان
- الحكومة تنفي اعتزام الرئيس البشير تسليم السلطة للجيش
- وزير الداخلية: وفاة (7) مواطنين جراء أحداث الاحتجاجات
سحر البيان:
- الهيئة التنسيقية العليا للحوار الوطني تشدد على ضرورة التمسك بالحوار لمعالجة قضايا البلاد
- رئيس الوزراء الاثيوبي يؤكد حرصه على استقرار الاوضاع في السودان
- ابن عوف: القوات المسلحة صمام أمان السودان ولن تفرط في أمنه وسلامة مواطنيه
- د. كبر يترأس اجتماع اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ توصيات وقرارات المؤتمر القومي للحكم اللامركزي
صحيفة أخبار اليوم:
- في تطور مفاجئ : البشير يترأس إجتماع إجتماع المكتب القيادي للمؤتمر الوطني.
- البشير: الشعب السوداني يستحق الطمأنينة وسنعبر الأزمة أكثر قوة وتماسكاً.
- خاطبه ابن عوف وعبدالمعروف : تفاصيل إجتماع قادة القوات المسلحة برتبة الفريق واللواء.
- الشرطة تكشف عن اصابات وخسائر في الارواح في احداث بالعاصمة والولايات.
- القوي الوطنية للحوار تنظم مسيرة بالخميس بحدائق الشهداء
كانت هذه تفاصيل خبر ابرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء التاسع من أبريل 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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