نضال حسن الحاج تجهش بالبكاء من خارج السودان اثناء بثها لفيديو مباشر

اجهشت الشاعرة نضال حسن الحاج بالبكاء عبر صفحتها علي موقع فيسبوك اثناء بثها لفيديو مباشر ، وعبرت نضال عن حزنها بعدم حضور اعتصام المحتجين امام القيادة العامة بالدموع . ورصد محرر أخبار الخليج 365 عن نضال سبب البكاء في قولها (انا ببكي لاني خارج السودان ما موجودة هناك) ، حيث قدمت نضال الدعوة لاصدقائها بافادتها حول ما يدور في السودان ، وتفاعل عدد من محبي الشاعرة نضال معها وقال احدهم (انتي تستاهلي وزارة الثقافة عديل كدا). الخرطوم (أخبار الخليج 365) Advertisements

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