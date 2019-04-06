أخبار لا تفوتك| أزمة جديدة للبشير.. ودعوة لاعتصام مفتوح (موجز)

خلال الساعات الماضية، شهدت السودان عدد من الأخبار الهامة التي تناولتها المواقع الإخبارية، نقدمها في السطور الأتية:

المعارضة السودانية تدعو لاعتصام مفتوح بمقر قيادة الجيش

دعا تجمع المهنيين السودانيين (تجمع نقابي غير رسمي) والقوى المتحالفة معه إلى اعتصام مفتوح أمام مبنى القيادة العامة للجيش السوداني في قلب العاصمة الخرطوم إعتبارا من اليوم السبت، وحتى إسقاط النظام في الخرطوم, مشددا على ضرورة إغلاق المتظاهرين للمداخل والمخارج المؤدية للقيادة .

وطالب التجمع وحلفاؤة في المعارضة الجيش السوداني بالإنحياز للشعب السوداني، وسحب ثقته من الرئيس السوداني عمر البشير ونظامه الحاكم، والإطلاع بمهامه الدستورية في حماية البلاد وشعبها.

وقال التجمع وحلفاؤه، في بيان لهم اليوم: "آن الاوان أن لا نعود حتى يتنحى البشير، وندعوكم أن لا تبارحوا ساحات شارع القيادة العامة، فقد حررتموها بعزيمتكم وصبركم وارادتكم التي لاتلين".

ودعا البيان السودانيين في الولايات المختلفة بتنفيذ اعتصامات تزامنا مع إعتصام الخرطوم .

تظاهرة حاشدة أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية

نظم عدد كبير من المتظاهرين في السودان تظاهرة حاشدة أمام القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية؛ وسط إنتشار أمني مكثف مع زيادة تدفق الجماهير.

ومن جانبها قامت قوات الجيش بحماية الشرطة من ضرب المتظاهرين، الذين وصلوا لمقر القيادة للمطالبة بإسقاط النظام.

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الأمن السوداني يستبق الموكب المليوني باعتقال العشرات بالخرطوم

إستبقت سلطات الأمن السودانية قبيل انطلاقة المسيرة المليونية التي دعت لها قوى المعارضة اليوم السبت باعتقال

العشرات بالعاصمة الخرطوم؛ وسط انتشار أمني غير مسبوق في المداخل والشوارع الرئيسة المؤدية الى وسط الخرطوم.

ورصد (اخبار الخليج 365) خلال جولة؛ احتجاز الأمن السوداني؛ العشرات في باحة موقف المواصلات وسط الخرطوم.

مقتل متظاهرة في احتجاجات غرب السودان

أعلنت حركة جيش تحرير السودان المسلحة، اليوم السبت، مقتل متظاهرة وإصابة العشرات بمعسكر "خمسة دقائق " بمدينة زالنجي بولاية وسط دارفور غرب البلاد أثناء محاولة السلطات الحكومية تفريق تظاهرة .

وقال الناطق الرسمي باسم حركة تحرير السودان محمد عبدالرحمن الناير، في تعميم صحفي، إن قوات حكومية اقتحمت اليوم معسكر "خمسة دقائق" بمدينة زالنجي، وأطلقت الرصاص الحي على المتظاهرين السلميين.

على صعيد آخر، قال شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية، إن مئات المتظاهرين اخترقوا الحواجز الأمنية المكثفة ووصلوا لمقر القيادة العامة للقوات المسلحة، وهم يرددون هتافات تطالب بإسقاط النظام.