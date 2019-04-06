عاجل.. المتظاهرون يدخلون مقر إقامة الرئيس السوداني عمر البشير

كشفت مقاطع فيديو بدخول المتظاهرين إلى مقر إقامة الرئيس السوداني عمر البشير وقال نشطاء بحسب متابعة محرر أخبار الخليج 365 ان الجيش قام يفتح قصر الضيافة الرئاسي الكائن جوار قيادة الجيش، للمتظاهرين السودانيين. واستجابة واسعة لدعوة تجمع المهنيين للخروج يوم 6 أبريل وتسليم الجيش مذكرة تطالب بتنحي الرئيس البشير، استطاعت حشود كبيرة من المتظاهرين بالوصول لبوابات قيادة الجيش السوداني والتحموا مع جنود وسيارات الجيش (شعب واحد، جيش واحد) وأيضاً هتفوا (وينو الكجر الجيش ظهر). وطالب المتظاهرون بتنحي البشير الذي وصل للسلطة في السودان عبر انقلاب عسكري يوم 30 يونيو 1989م.وشهدت العاصمة السودانية الخرطوم نهار السبت 6 أبريل 2019 تظاهرات ضخمة اتجهت نحو القيادة العامة للجيش السوداني ووصف شهود عيان أن المواكب التي خرجت السبت تعتبر الأكبر منذ بدء الاحتجاجات في 19 ديسمبر 2018.وتقوم الشرطة بمحاولات لتفريغ المتظاهرين بالغاز المسيل للدموع. وقال شهود عيان أن (سيارات الجيش تسعف المختنقين بالبمبان)، وكذلك (متظاهرون يعتلون سيارات الجيش ويهتفون جيش واحد شعب واحد). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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