شهدت العاصمة السودانية الخرطوم نهار السبت 6 أبريل 2019 تظاهرات ضخمة إتجهت نحو القيادة العامة للجيش السوداني ووصف شهود عيان أن المواكب التي خرجت السبت تعتبر الأكبر منذ بدء الإحتجاجات في 19 ديسمبر 2018. ودعا تجمع المهنيين للخروج يوم 6 أبريل وتسليم الجيش مذكرة تطالب بتنحي الرئيس البشير، وهتف المتظاهرين بالقرب من بوابات قيادة الجيش وإلتحموا مع جنود وسيارات الجيش (شعب واحد، جيش واحد) وطالبوا بتنحي البشير الذي وصل للسلطة عبر إنقلاب عسكري يوم 30 يونيو 1989م. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: موكب ضخم في الخرطوم نهار 6 ابريل يطالب باسقاط البشير ويهتف جيش واحد شعب واحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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