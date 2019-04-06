بث مباشر ON مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد يلا شوت حصري yalla shoot يلا كورة لايف| الان حي يوتيوب ماتش برشلونة

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة، مساء اليوم السبت مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد على ملعب كامب نو الخاص بالفريق الكتالوني، ضمن منافسات الجولة الواحدة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

ويرغب برشلونة بقيادة فالفيردي المدير الفني للفريق في الفوز ليبتعد بالصدارة بعدما أصبح الفارق ثمان نقاط بينة وبين صاحب المركز الثاني، بينما

يسعى أتلتيكو مدريد في خطف الثلاث نقاط ليقلص الفارق بينة وبين الفريق الكتالوني المتصدر.

موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد

تنطلق مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في تمام التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة،

بينما تبدأ المباراة بتوقيت الرابعة العاشرة إلا ربع مساءً المملكة

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العربية السعودية،

والساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد

تذاع مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورتHD 3 المشفرة، بتعليق عصام الشوالي.

ويدخل برشلونة اللقاء في المركز الأول برصيد 70 نقطة، بينما يحتل أتلتيكو مدريد اللقاء وهو في المركز الثاني برصيد 62 نقطة.

جدير بالذكر إنتهت مباراة الدور الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكلًا من برشلونة وأتلتيكو مدريد.