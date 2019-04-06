نظم عدد كبير من المتظاهرين في السودان تظاهرة حاشدة أمام القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية؛ وسط إنتشار أمني مكثف مع زيادة تدفق الجماهير. ومن جانبها قامت قوات الجيش بحماية الشرطة من ضرب المتظاهرين، الذين وصلوا لمقر القيادة للمطالبة بإسقاط النظام. كما تسابق قادة القوى المعارضة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة على حث مناصريهم والشعب السوداني عموما على المشاركة في التظاهرة المليونية للمطالبة بإسقاط النظام. وكثف نشطاء وقوى المجتمع المدني الدعوات للتظاهرة المليونية بإبتكار وسائل مختلفة بينها الكتابة على جدران المنازل وبالطرقات الرئيسيّة ، فضلا عن تعليق بوسترات صغيرة على مداخل المؤسسات المختلفة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل| تظاهرة حاشدة أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.