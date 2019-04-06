عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم السبت 6 ابريل 2019 م

الخليج 365:

صحيفة قوون

الهلال يرفع التمام لمعركة الليتوال

البعثة تصل سوسة في هدوء أمس وتتجنب الجواسيس وترتكز بالمرادي

النجم يتضامن مع الهلال ويطلب تعديل موعد الإياب ليلاً والكاف يرفض

المريخ يخرج من مطب الكاملين بالمدينة

الغياب يهدد الثنائي التونسي من مواجهة الغد .. والزعفوري يقبل بالتسوية ويغادر لبلادة

صحيفة الصدى

العقرب يقود المريخ لفوز صعب من أسوأ أرضية ملعب

مجلس المريخ يحسم ملف المدير التنفيذي والنظام الأساسي في اجتماع ساخن

العميد عبد الرحيم: الزلفاني مستمر في عمله حتى نهاية الموسم ولن نناقش أمره في اجتماع اليوم

Advertisements

صحيفة الزعيم

مجلس المريخ يجتمع ويحسم ملف المدرب والنظام الأساسي

إدارة الأحمر : الزلفاني مطلوب في تونس بعرض قيمته 20 ألف دولار ولجنة تفاوض للاستمرارية

الزعيم يعبر الكمال بهدف العقرب. ….العرفاوي : النتيجة جيده والملعب سيئ وسيدا يؤكد : الخسارة بهدف شرف

النعسان يتألق بعد دخوله

التش يقدم السهل الممتنع ويطرب الجمهور

صحيفة الجوهرة الرياضية

يختتم تحضيراته بملعب المباراة اليوم ، الهلال فى كامل الجاهزيه لضرب الفرقة التونسيه

الكوكى يخفى التشكيله الاساسيه ، والكاردينال يشعل التنافس بحوافز دولاريه

المأذون يدير لقاء الهلال والنجم بامدرمان ، وانعقاد المؤتمر الصحفى للمباراة اليوم

المريخ يكسب الكمال بهدف المدينه ، وشباب الكوماندوز يتفوق على الاحمر

تالق لافت للثلاثي فى الحصه الرئيسيه

الازرق يتحسس مسرح المواجهه

مدير الكره بالهلال عبد المنعم جميل : قادرون على تحقيق هدفنا فى موقعه الغد

ادارة الهلال تشكر اسرة المرادى قمرت

من بينها مصير الزلفانى اجندة ساخنه على طاولة مجلس المريخ اليوم

انجز حصته الرئيسيه بروح معنويه عاليه الهلال ينتقل الى سوسه ويتحسس مسرح المواجهه اليوم ، الكوكى يقدم خطبه حماسيه ، والكاردينال يعد بحوافز دولاريه ، انسجام بين الجنرال والكوكى ، الشغيل يتدرب بقوة وينضم للمجموعه ، النجم يحشد قاعدته

تخوف فى النجم من هجوم الهلال

‏

المشاهد الرياضية

’’الجنرال’’ يحذر لاعبي ’’ليتوال’’ من ’’مكر’’ الهلال.. !!

لومير: الهلال السوداني صاحب امكانات بدنية وتكتيكية عالية

الكوكي ولومير يلعبان مواجهة الليتوال والهلال ’’على الورق’’ اليوم

الجوكر البريقي يعوض غياب وجدي كشريدة في لقاء الغد

هياج جماهيري لانصار النجم الساحلي بسبب التجاهل التلفزيوني

الكوكي يحاضر لاعبي الهلال ويدرس خطط الليتوال بالفيديو.. !!

الهلال يختتم تحضيراته بتونس.. يصل سوسة ويحل بقصر المرادي

اليوم الاجتماع التنسيقي للقاء النجم والهلال بمكاتب الاولمبي

الازرق يتحسس الملعب الاولمبي اليوم في توقيت المواجهة

وصول طاقم تحكيم مواجهة الملعب الاولمبي والمراقب لسوسة

المحمدي: قادرون على تخطي الهلال.. والأرقام تؤكد نجاحنا

تخصص البروف جلال في ’’البيطرة’’ هل يبعده من قانونية الاتحاد العربي.. ?!

’’كاف’’ ينعش خزينة مكتب رئيس الاتحاد العام بـ’’20’’ الف دولار

تقرير: معتمد ام درمان الجديد.. ’’هلالابي’’ ولكن.. !!

المريخ يجتاز عقبة الكمال الكاملين ويصعد لربع نهائي الكاس

الخرطوم الوطني يفوز على المريخ في دوري الشباب

3 انتصارات في البطولة المشتركة بين التأهيلي والوسيط

حميدتي يتفقد ’’بلوم الغرب’’ ويدعمه ويناشد المسئولين