عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم السبت 6 ابريل 2019 م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: صحيفة الصيحة: * البشير: سنعالج أزمة الاقتصاد عبر محاربة الفساد * إيلا: (400) مؤسسة خاضعة للمراجعة لتذهب أو تبقى * الأمة القومي يطالب برفع الطوارئ ويكشف حقيقة خلاف (المهنيين) ونداء السودان صحيفة المجهر: * (البشير): مسودة للدستور الدائم قريباً أمام البرلمان * السفير (عثمان السيد): (6) أبريل 1985 ليست انتفاضة بل انتكاسة * السفير “ماء العينين” لـ(المجهر): (البشير” سيزور المغرب منتصف هذا العام * ميناء “بورتسودان” استقبل (610) آلاف طن من الوقود خلال الربع الأول من العام صحيفة آخر لحظة: * البشير: (لازم نسمع للشباب) * الرئيس: الحوار سيمكن الشعب من اختيار قيادته * المهدي يطالب بحل المؤسسات ورفع الطوارئ * إيلا: (3) آلاف حساب لمؤسسات خارج المركزي * تورط (4) حراس في سرقة محلية بكسلا صحيفة الإنتباهة: * البشير: الحوار الوسيلة الأرخص والأسرع لإرضاء الشعب * المهدي يدعو لجمعية تأسيسية من (25) شخصاً * علي الحاج: (المهنيين) تجمع مهني ووطني * الرئيس يدعو (الكفاءات) لمعالجة الأزمة الاقتصادية * الخضر لـ(الإنتباهة): المعارضة لن تستطيع إخراج مظاهرة مليونية صحيفة السوداني: Advertisements * الرئيس: الانتخابات الوسيلة الوحيدة للوصول إلى السلطة * وزير النفط: (إمدادنا إمداد الندرة.. رزق اليوم باليوم) * قوافل مصرية تصل البلاد لعلاج مرضى فيروس “سي” * البرلمان يطالب “المركزي” بتأمين العملات الصعبة لاستيراد الأدوية * اتحاد المخابز يطلب اجتماعاً مع وزير الصناعة بالخرطوم بشأن الخبز * الخرطوم تبدأ استعدادات مبكرة لمعالجة مشكلات تصريف المياه صحيفة الوطن: * الرئيس يعلن بداية “حوار موسع” لواقع سياسي جديد * المهدي يقترح جمعية تأسيسية لإقامة “نظام بديل” * رئيس الوزراء: معالجة أزمة السيولة تأخرت بسبب شراء القمح صحيفة أخبار اليوم: * “أخبار اليوم” تورد تفاصيل إفادات البشير في تنسيقية الحوار حول قضايا الساعة * السودان قلق من المواجهات العسكرية في ليبيا ويؤمن حدودها الجنوبية * مجهولون يختطفون ويعذبون شاباً حرقاً بالنار بأم درمان * البرلمان: الحكومة وفرت أموالاً لسد النقص في الأدوية * وزير النفط: بعض الولايات توزع أقل من البنزين المخصص صحيفة الدار: * بالصورة والقلم: مقتل طفل في عملية ختان وحجز شقيقه بالمستشفى * الرئيس يتراجع عن خطابه أمس والقصر يوضح * مرضى النفوس يواصلون الشائعات القبيحة في المدير العام للدار * المهدي يطالب البشير بالتنحي ويناشد القوات المسلحة * إمام مسجد الشهيد: السودان أغنى بلد في العالم ولكنه يحتاج لإدارة صحيحة * استعداد كبير للشرطة والأمن في العاصمة للتصدي لاحتجاجات اليوم

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كانت هذه تفاصيل خبر عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم السبت 6 ابريل 2019 م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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