الخليج 365: صحيفة المشاهد الرياضية

’’كاف’’ يرفض طلبا لـ’’الليتوال’’ بخصوص مواجهة الهلال.. !!

الهلال يرفع من نسق التحضيرات ويؤدي مرانه الرئيسي اليوم

لومير يشيع اجواء من المرح ويجهز اللاعبين نفسيا قبل مواجهة الازرق

الإصابة تهدد مشاركة كشريدة وبعيو مع الليتوال أمام الهلال

النجم الساحلي يخفض اسعار تذاكر مباراته امام الهلال بسبب غلاء المعيشة

تمارين متنوعة لمرابطي الهلال بقيادة صهيب الثعلب وموفق صديق

المريخ يتدرب بملعبه امس ويواجه الكمال الكاملين اليوم الجمعة في الكأس

14 الف دولار حافز مستشار شداد من دعم الفيفا الملياري.. !!

مامون بشارة مراقبا للقاء الزمالك وحسنية اغادير المغربي

’’المشاهد’’ تكشف قائمة المرشحين للجان الاتحاد العربي وعطا المنان وجلال ابرزهم.. !!

تخصص محمد جلال في البيطرة هل يقف عائقاً امام ترشحه لقانونية الاتحاد العربي.. ؟

اسامة عطا المنان مراقبا لمباراة الاهلي والهلال السعوديين في كاس زايد

هلال كادقلي يهزم الرابطة كوستي بثلاثية بالاكاديمية

شداد يلتقي الجهاز الفني للمنتخبات والأولمبي يدشن التحضيرات بالاثنين

الاتحاد يؤكد قيام قرعة الممتاز ظهر الأحد في صالة دينار برعاية سوداني

صقور الجديان تتراجع 3 مراكز في التصنيف الدولي

شداد: مهمتنا الأولى تمثلت بإيقاف التدهور.. والاتحاد السابق الناشط فيه (أسامة) فقط

الهلال يهزم الموردة بهدفي الهندي والشيخ ويقترب من لقب الشباب المادة السابقة عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الجمعة 5 ابريل 2019 م المقالة القادمة مسيرة السبت بين الترقب والتهكم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الجمعة 5 ابريل 2019 م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.