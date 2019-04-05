ابرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 5 أبريل 2019م

وكالة السودان للأنباء "سونا":

- مساعد الرئيس يعلن ابوكرشولا خالية من الألغام

- مجلس الوزراء يجيز مشروع قانون صندوق الاسكان

- بحث وضع محفزات لاستقرار الأستاذ الجامعي

- الوطني: نتمسك بالحوار من منطلق القوة

- عبد الرحمن الصادق يشهداحتفال الزواج الجماعى بامبدة

- البرلمان يهنئ الداخليةلضبطها كميات كبيرة من المخدرات

- سفارةالسودان فى لاهاى وترتيبات مؤتمر الصمغ العربى

- وكيل الزراعة يكشف عن خطة للموسم الزراعي

- الشرطة: إصابات وسط المتجمهرين ورجال الشرطة

- المؤتمر الإفريقي للصحافة الرياضية يشيد بالسودان

- توقيع اتفاقية لإنشاء فهرس وطني سوداني

المركز السوداني للخدمات الصحفية "Smc":

- وصول (3) بواخر من الوقود إلى ميناء بورتسودان

- مساعد رئيس الجمهورية يدعو لتقديم مبادرات للإسهام في معالجة القضايا الوطنية

- شيوخ النازحين يطالبون بمنع نشاط عناصر الحركات بالمعسكرات

شبكة إذاعة ولاية النيل الأبيض:

- وزير الانتاج والموارد الاقتصاديه بالنيل الابيض يبحث وفد مزارعى المنطقه الغربيه للزراعة المطريه الاستعدادات المبكره للموسم الزراعى القادم

- وزيرة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية النيل الابيض تلتقي مدير ادارة التحصين الموسع بالولاية

- معتمد محلية ربك يستعرض المعالجات التي تمت في عدد من المحطات بارياف المحلية لتوفير مياه الشرب النقية

- معتمد ربك يقوم بزيارة تفقديه لوحدة السوق الشعبى الادرايه بالمحلية

- معتمد محلية كوستي يتفقد محطة مياه كوستي الجديدة

- معتمد محلية قلي يجدد اهتمام محليته بتوفير الخدمات الضرورية للمواطنين في كافة المجالات

- محليه السلام تبذل جهود مقدرة لتوفير مياه الشرب استعدادا لفصل الصيف

- ختام الورشة التدربية للكودار المساعدة بادارة الصحة للحد من الامراض المنقولة عبر المياه بمحلية ام رمته

هيئة إذاعة وتلفزيون غرب دارفور

- والي غرب دارفور اللواء ركن مهلب حسن أحمد يتعهد بتوفير الدعم والسند لمشروعات الخريجين بالولاية

- والي غرب دارفور يلتقي رئيس الإتحاد الوطني للشباب السوداني ود حمد ويؤكد جاهزية ولايته تجاه دعم مشروعات الشباب

- وزير التربية والتوجية مختار عبدالكريم آدم يلتقي وفد البعثة الرياضية المشاركة في البطولة القومية لمرحلة الأساس المقامة بالشمالية (دنقلا

- الإجتماع المشترك بين الإدارة العامة للرعاية الإجتماعية ومنظمة الحوار الخيرية ينعقد برئاسة محمد عبدالله ويناقش قضية الأطفال والمتشردين بجانب السعي لتكوين لتقييم إتفاقية فنية تتعلق بإحتياجات الأطفال المتشردبن

- مدير شرطة المرور بالولاية حيدر على التوم يؤكد إن أسبوع المرور العربي يأتي تماشبا مع الأمن والإستقرار الذي يسود بين المحتمعات

اخبار هيئة اذاعة وتلفزيون شمال دارفور:

- والي الولاية الفريق ركن النعيم يلتقي نواب شمال دارفور بالهيئة التشريعية القومية يستعرض قضايا الولاية فى مجالات الامن ومعاش الناس والجهود المبذولة لتنمية الولاية .

- وزير الصحة والتنمية الاجتماعية والي الولاية بالانابة يتراس اجتماع اللجنة العليا لاستقبال السيد نائب رئيس الجمهورية .

- وزيرة المالية والقوى العاملة تؤكد ضرورة حوسبة جميع المعاملات المالية بغرض الوصول الي الشفافية المطلقة في ادارة وحفظ المال العام .

- وزير الانتاج والموارد الاقتصادية يلتقي وفد اتحاد الاطباء البيطريين بالولاية ويؤكد اهتمامه بحل المشاكل التي تواجه الاتحاد والاطباء بصفة عامة .

- مواطنو مدينة الفاشر يشيدون بجهود حكومة الولاية ووزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية في سيبل توفير المياه وذلك من خلال صيانة وتركيب الصهاريج وتوزيع خطوط رئيسية ناقلة للمياه لإحياء مدينة الفاشر.

- وصول الفريق الهندسي من هيئة الارسال الاتحادي الي الولاية بغرض اعادة تشغيل محطة شقرة الاذاعية وتاهيل المرسالات وبرج الارسال ،

- اكد مدير شرطة الولاية وقوفه ومساندته لادارة الحج والعمرة من اجل تسهيل اجراءات الحجاج في استخراج الجوازات وشهادات القيد

شبكة المؤسسة الإعلامية ولاية شمال كردفان

- والي شمال كردفان يوجه باهتمام جهاز التحصيل الايرادات لتوسعة المواعين الايرادية.

- مبادرة المجتمعات الصديقة للأطفال تختتم البرنامج التدريبي لبناء قدرات اليافعين الشباب.

- مركز دراسات السلام والتنمية جامعة كردفان يمنح الدكتوراة لعدد من الباحثين.

- اتحاد عام المرأة بالولاية يؤكد الجاهزية لتنفيذ العديد من المشروعات

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شبكة الشروق نت:

- السودان وتشاد يتفقان على إنشاء مزيد من الآليات المشتركة

- هارون لقيادات الوطني: لا تهزكم عبارات "فطموهم وفكوا ارتباطهم"

- الشرطة تعلن وقوع إصابات بين مواطنين ونظاميين

- السودان ينفي اتهامات بـ"تعكير السلام بين إريتريا وإثيوبيا"

هيئة إذاعة وتلفزيون غرب كردفان:

- والي غرب كردفان يؤكد التزامه بدعم الطلاب ويدعوا لبذل المزيد من الجهد لانجاح مشروعات العمل الصيفي لهذا العام

_ المدير العام لوزارة الانتاج والموارد الاقتصادية يخاطب فعاليات الدورة التدريبية لمنتجي النحل بالولاية

_ انطلاقة مهرجان ابواللكري الثقافي في الثالث عشر من ابريل الجاري تحت شعار (سلام _ تنمية _ استقرار)

_ مدير مركز البيع المخفض بسوق مدينة الفولة يبشر بوصول كميات كبيرة من السلع الضرورية خلال اليومين القادمين

سحر البيان:

- رئيس الجمهورية يعبر عن رضائه التام لمستوى العلاقات مع تشاد

- الرئيس التشادي يؤكد اتفاق البلدين علي العمل سويا لمواجهة كافة التحديات

- مجلس الوزراءيقف على إجراءات توفير الأوراق النقدية

- والي الخرطوم يفتتح مركزي سوبا المحطة والرميلة المرجعي

- بمشاركة قطاعات المجتمع.. انطلاقة المبادرة المجتمعية لاصحاح البيئة بالسبت

صحيفة أخبار اليوم:

- رئيس المؤتمر الوطني المفوض : لا ننظر للآخرين كأعداء.

- الخارجية تبدي دهشتها لإتهامات اريتريا للخرطوم لتعكير العلاقات بين أديس وأسمرا.

- تفاصيل زيارة ادريس دبي للخرطوم ومباحثاته مع البشير.

- الشرطة تفرق تجمهرات غير مشروعة بمناطق متفرقة من ولاية الخرطوم.

- أسباب مجهولة وراء حريق هائل بكأس يتسبب في فناء مئات المنازل وخسائر مليارية

صحيفة الوطن:

- البشير يخاطب الشعب ويجتمع بتنسيقية الحوار اليوم

- الخارجية ترفض اتهام الخرطزم بالتأمر ضد علاقة "اسمرا واديس"

- وصول بواخر محملة بالوقود الى ميناء بورتسودان

هـيئة إذاعـة وتلفزيون ولايـة وســط دارفـور:

- والـي ولايـة وسـط دارفـور اللواء رکن خـالد نورالدائم يلتقي بالمدير القُطري لبرنامج الأغـذية العالمي ويطلع على طبيعة عمل المنظمة بالولايـة.

- والي ولاية وسـط دارفـور يتفقد أعمال كنترول تصحيح إمتحانات شهادة الأساس بالولاية بمدرسـة أم المؤمنين الأساسية بنات.

- معتمد محليـة مكجر المكلف الأستاذ محمد أبكرحمدين يدعو مواطني المحلية لتضافرالجهود لدعم نفير نهضة محلية مكجر الذي سيتم تدشينه خلال الأيام المقبلة.

- منسق الشرطة الشعبية والمجتمعية بولاية وسـط دارفور يشيد بجهود مواطني رونقتاس في الحفاظ على النسيج الإجتماعي والتعايش السلمي ويثمن دور شرطة بعثة اليوناميد في دعم مشروعات الشرطة الشعبية بوسـط دارفور