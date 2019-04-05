ابرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 5 أبريل 2019م

وكالة السودان للأنباء "سونا":
- مساعد الرئيس يعلن ابوكرشولا خالية من الألغام
- مجلس الوزراء يجيز مشروع قانون صندوق الاسكان
- بحث وضع محفزات لاستقرار الأستاذ الجامعي
- الوطني: نتمسك بالحوار من منطلق القوة
- عبد الرحمن الصادق يشهداحتفال الزواج الجماعى بامبدة
- البرلمان يهنئ الداخليةلضبطها كميات كبيرة من المخدرات
- سفارةالسودان فى لاهاى وترتيبات مؤتمر الصمغ العربى
- وكيل الزراعة يكشف عن خطة للموسم الزراعي
- الشرطة: إصابات وسط المتجمهرين ورجال الشرطة
- المؤتمر الإفريقي للصحافة الرياضية يشيد بالسودان
- توقيع اتفاقية لإنشاء فهرس وطني سوداني
المركز السوداني للخدمات الصحفية "Smc":
- وصول (3) بواخر من الوقود إلى ميناء بورتسودان
- مساعد رئيس الجمهورية يدعو لتقديم مبادرات للإسهام في معالجة القضايا الوطنية
- شيوخ النازحين يطالبون بمنع نشاط عناصر الحركات بالمعسكرات
شبكة إذاعة ولاية النيل الأبيض:
- وزير الانتاج والموارد الاقتصاديه بالنيل الابيض يبحث وفد مزارعى المنطقه الغربيه للزراعة المطريه الاستعدادات المبكره للموسم الزراعى القادم
- وزيرة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية النيل الابيض تلتقي مدير ادارة التحصين الموسع بالولاية
- معتمد محلية ربك يستعرض المعالجات التي تمت في عدد من المحطات بارياف المحلية لتوفير مياه الشرب النقية
- معتمد ربك يقوم بزيارة تفقديه لوحدة السوق الشعبى الادرايه بالمحلية
- معتمد محلية كوستي يتفقد محطة مياه كوستي الجديدة
- معتمد محلية قلي يجدد اهتمام محليته بتوفير الخدمات الضرورية للمواطنين في كافة المجالات
- محليه السلام تبذل جهود مقدرة لتوفير مياه الشرب استعدادا لفصل الصيف
- ختام الورشة التدربية للكودار المساعدة بادارة الصحة للحد من الامراض المنقولة عبر المياه بمحلية ام رمته
هيئة إذاعة وتلفزيون غرب دارفور
- والي غرب دارفور اللواء ركن مهلب حسن أحمد يتعهد بتوفير الدعم والسند لمشروعات الخريجين بالولاية
- والي غرب دارفور يلتقي رئيس الإتحاد الوطني للشباب السوداني ود حمد ويؤكد جاهزية ولايته تجاه دعم مشروعات الشباب
- وزير التربية والتوجية مختار عبدالكريم آدم يلتقي وفد البعثة الرياضية المشاركة في البطولة القومية لمرحلة الأساس المقامة بالشمالية (دنقلا
- الإجتماع المشترك بين الإدارة العامة للرعاية الإجتماعية ومنظمة الحوار الخيرية ينعقد برئاسة محمد عبدالله ويناقش قضية الأطفال والمتشردين بجانب السعي لتكوين لتقييم إتفاقية فنية تتعلق بإحتياجات الأطفال المتشردبن
- مدير شرطة المرور بالولاية حيدر على التوم يؤكد إن أسبوع المرور العربي يأتي تماشبا مع الأمن والإستقرار الذي يسود بين المحتمعات
اخبار هيئة اذاعة وتلفزيون شمال دارفور:
- والي الولاية الفريق ركن النعيم يلتقي نواب شمال دارفور بالهيئة التشريعية القومية يستعرض قضايا الولاية فى مجالات الامن ومعاش الناس والجهود المبذولة لتنمية الولاية .
- وزير الصحة والتنمية الاجتماعية والي الولاية بالانابة يتراس اجتماع اللجنة العليا لاستقبال السيد نائب رئيس الجمهورية .
- وزيرة المالية والقوى العاملة تؤكد ضرورة حوسبة جميع المعاملات المالية بغرض الوصول الي الشفافية المطلقة في ادارة وحفظ المال العام .
- وزير الانتاج والموارد الاقتصادية يلتقي وفد اتحاد الاطباء البيطريين بالولاية ويؤكد اهتمامه بحل المشاكل التي تواجه الاتحاد والاطباء بصفة عامة .
- مواطنو مدينة الفاشر يشيدون بجهود حكومة الولاية ووزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية في سيبل توفير المياه وذلك من خلال صيانة وتركيب الصهاريج وتوزيع خطوط رئيسية ناقلة للمياه لإحياء مدينة الفاشر.
- وصول الفريق الهندسي من هيئة الارسال الاتحادي الي الولاية بغرض اعادة تشغيل محطة شقرة الاذاعية وتاهيل المرسالات وبرج الارسال ،
- اكد مدير شرطة الولاية وقوفه ومساندته لادارة الحج والعمرة من اجل تسهيل اجراءات الحجاج في استخراج الجوازات وشهادات القيد
شبكة المؤسسة الإعلامية ولاية شمال كردفان
- والي شمال كردفان يوجه باهتمام جهاز التحصيل الايرادات لتوسعة المواعين الايرادية.
- مبادرة المجتمعات الصديقة للأطفال تختتم البرنامج التدريبي لبناء قدرات اليافعين الشباب.
- مركز دراسات السلام والتنمية جامعة كردفان يمنح الدكتوراة لعدد من الباحثين.
- اتحاد عام المرأة بالولاية يؤكد الجاهزية لتنفيذ العديد من المشروعات
شبكة الشروق نت:
- السودان وتشاد يتفقان على إنشاء مزيد من الآليات المشتركة
- هارون لقيادات الوطني: لا تهزكم عبارات "فطموهم وفكوا ارتباطهم"
- الشرطة تعلن وقوع إصابات بين مواطنين ونظاميين
- السودان ينفي اتهامات بـ"تعكير السلام بين إريتريا وإثيوبيا"
هيئة إذاعة وتلفزيون غرب كردفان:
- والي غرب كردفان يؤكد التزامه بدعم الطلاب ويدعوا لبذل المزيد من الجهد لانجاح مشروعات العمل الصيفي لهذا العام
_ المدير العام لوزارة الانتاج والموارد الاقتصادية يخاطب فعاليات الدورة التدريبية لمنتجي النحل بالولاية
_ انطلاقة مهرجان ابواللكري الثقافي في الثالث عشر من ابريل الجاري تحت شعار (سلام _ تنمية _ استقرار)
_ مدير مركز البيع المخفض بسوق مدينة الفولة يبشر بوصول كميات كبيرة من السلع الضرورية خلال اليومين القادمين
سحر البيان:
- رئيس الجمهورية يعبر عن رضائه التام لمستوى العلاقات مع تشاد
- الرئيس التشادي يؤكد اتفاق البلدين علي العمل سويا لمواجهة كافة التحديات
- مجلس الوزراءيقف على إجراءات توفير الأوراق النقدية
- والي الخرطوم يفتتح مركزي سوبا المحطة والرميلة المرجعي
- بمشاركة قطاعات المجتمع.. انطلاقة المبادرة المجتمعية لاصحاح البيئة بالسبت
صحيفة أخبار اليوم:
- رئيس المؤتمر الوطني المفوض : لا ننظر للآخرين كأعداء.
- الخارجية تبدي دهشتها لإتهامات اريتريا للخرطوم لتعكير العلاقات بين أديس وأسمرا.
- تفاصيل زيارة ادريس دبي للخرطوم ومباحثاته مع البشير.
- الشرطة تفرق تجمهرات غير مشروعة بمناطق متفرقة من ولاية الخرطوم.
- أسباب مجهولة وراء حريق هائل بكأس يتسبب في فناء مئات المنازل وخسائر مليارية
صحيفة الوطن:
- البشير يخاطب الشعب ويجتمع بتنسيقية الحوار اليوم
- الخارجية ترفض اتهام الخرطزم بالتأمر ضد علاقة "اسمرا واديس"
- وصول بواخر محملة بالوقود الى ميناء بورتسودان
هـيئة إذاعـة وتلفزيون ولايـة وســط دارفـور:
- والـي ولايـة وسـط دارفـور اللواء رکن خـالد نورالدائم يلتقي بالمدير القُطري لبرنامج الأغـذية العالمي ويطلع على طبيعة عمل المنظمة بالولايـة.
- والي ولاية وسـط دارفـور يتفقد أعمال كنترول تصحيح إمتحانات شهادة الأساس بالولاية بمدرسـة أم المؤمنين الأساسية بنات.
- معتمد محليـة مكجر المكلف الأستاذ محمد أبكرحمدين يدعو مواطني المحلية لتضافرالجهود لدعم نفير نهضة محلية مكجر الذي سيتم تدشينه خلال الأيام المقبلة.
- منسق الشرطة الشعبية والمجتمعية بولاية وسـط دارفور يشيد بجهود مواطني رونقتاس في الحفاظ على النسيج الإجتماعي والتعايش السلمي ويثمن دور شرطة بعثة اليوناميد في دعم مشروعات الشرطة الشعبية بوسـط دارفور
كانت هذه تفاصيل خبر ابرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 5 أبريل 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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