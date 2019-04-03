شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: صحيفة السوداني * هارون: سنسلم قيادة الوطني للشباب خلال 4 أشهر * نافع: نح-ن مستهدفون وجاهزون لأي منازلة * طعن دستوري ضد تشكيل محكمة عسكرية للمتهمين بقتل معلم خشم القربة * هارون: سنسلم القيادة للشباب والتغيير خلال 4 أشهر * المعارضة ترتب لتظاهرة السبت ونافع يعلن المنازلة * أرتفاع حالات التسمم والانتحار وسط الفتيات صحيفة الوطن * الوطني: الحزب سيقدم قيادة شابة خلال 4 أشهر * نافع: مستعدون لمنازلة الأحزاب العقائدية للعجوزة * بوتفليقة يستقيل من رئاسة الجزائر بعد أسابيع من الاحتجاجات صحيفة المجهر * إلغاء بيع منزل رئيس الوزراء الأسبق محمد أحمد محجوب * الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يقدم استقالته Advertisements صحيفة الإنتباهة * السفير المصري للإنتباهة: إقامة المخابز بطلب من الجيش السوداني * توقيف مافيا عالمية للمخدرات بالخرطوم .. ارتفاع حالات الانتحار وسط غير المتزوجات صحيفة مصادر * أحمد هارون: مغادرة البشير لقيادة الوطني ليست تمثيلية * ضبط (75) عربة بوكس و(8) شاحنات وقود مهربة صحيفة الأخبار * تأخر صرف أجور مارس واتحاد العمال يلوم المركزي * مصرع وإصابة (19) امرأة داخل بئر لتنقيب الذهب جنوب كردفان صحيفة الدار * بالصورة والقلم: ضبط أخطر مافيا مخدرات أجنبية عابرة للدول غرب أم درمان * المحكمة تردع صاحب التسجيل الصوتي الذي أساء لقاضي محكمة الطوارئ

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كانت هذه تفاصيل خبر عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاربعاء 3 ابريل 2019 م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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