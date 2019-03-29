اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻤﺼﺮي ﻳُﻨﺸﺊ ﻋﺪد من المخابز ﻭﻣﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ الكهربائية بالسودان

الخليج 365 : ﻛﺸﻒ ﺍﻟﺴﻔﻴﺮ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺨﺮﻁﻮﻡ، ﺣﺴﺎﻡ ﻋﻴﺴﻲ، ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺰ ﻭﻣﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺩﻋﻢ ﻣﺼﺮ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ. ﻭﻗﺎﻝ ﻋﻴﺴﻰ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺻﺤﻔﻴﺔ ﻋﻘﺐ ﻟﻘﺎء ﻣﻊ ﺭﺋﻴﺲ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻤﻔﻮﺽ، ﺃﺣﻤﺪ ﻫﺎﺭﻭﻥ، ﺇﻥ ﺃﻱ ﺳﺤﺎﺑﺔ ﺻﻴﻒ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺗﺠﺎﻭﺯﻫﺎ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺘﻴﻦ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻧﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺷﻌﺐ ﻭﺍﺣﺪ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺘﻴﻦ ﻭﺻﻮﻻً ﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻟﺘﺎﻡ، ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺣﺴﺐ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻟﺸﺮﻭﻕ: »ﺍﻟﻠﻘﺎء ﺃﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻣﻘﺪﺳﺔ ﻭﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻌﺾ«، ﻭﻧﻮﻩ ﺍﻟﺴﻔﻴﺮ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻘﺎء ﺍﺳﺘﻌﺮﺽ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺍﻟﺴﻜﻜﻲ ﻭﺍﻟﻜﻬﺮﺑﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ. المادة السابقة وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ الجديد يعلن ﺣﺰﻣﺔ اجراءات ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ المقالة القادمة لطفي السليمي يرجح كفة النجم الساحلي على المريخ

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