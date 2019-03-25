الفنانة (ندى القلعة) تثير الجدل داخل مواقع التواصل الاجتماعي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : شن رواد المواقع الإلكترونية هجوماً كثيفاً على المطربة ندى القلعة، عقب تداولها لمجموعة صور تخصها داخل الموقع الإلكتروني الخاص بها، واتهم البعض المطربة بإثارة الجدل، واتجه آخرون لتوجيه انتقادات لاذعة، وكانت هنالك مطالبات بالتركيز على مشروعها الفني. وقدمت القلعة حسب صحيفة مصادر، شكرها لجميع أصدقائها على موقع التواصل فيس بوك، وذكرت إنها تحترم الآراء الشخصية للجميع، وجميع التعليقات السلبية والإيجابية تجد التقدير والاحترام.

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