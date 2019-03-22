ارتفاع أسعار أكثر السيارات مبيعاً في أسواق الخرطوم

كشفت جولةداخل أسواق ومعارض السيارات بالخرطوم عن ارتفاع في أسعار الموديلات الجديدة لأكثر السيارات مبيعاً.

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وقال عبدالباقي صاحب معرض سيارات بكرين بحري أن أسعار العربة الكوريلا موديل 2014م وصل إلى (1.500.000) بينما تبلغ جماركها (285،000) ألف جنيه ووصل سعر موديل 2015م من نفس النوع إلى (1.600.000) والجمارك إلى نحو (295.000)، فيما يصل سعر الآكسنت موديل 2015م إلى (1.100.000) وجماركها (185.000) وموديل 2014م من نفس النوع وصل إلى (1.050.000) وجماركها تصل إلى (185.000).

وحول أسعار البرادو موديلات (2014م – 2015م – 2016م) قال عبد الباقي بحسب الانتباهة أون لاين أنها تبلغ على التوالي (3.700.000) و(4.000000) و(4.300.000)، لافتاً إلى أن أسعار الجمارك لهذه الموديلات تبلغ حالياً على التوالي (512.000) و(525.000) و( 860.000) ألف جنيه.

الخرطوم (أخبار الخليج 365) .