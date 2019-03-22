اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

ارتفاع أسعار أكثر السيارات مبيعاً في أسواق الخرطوم

0 نشر
Moayd Noreldeen 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 22-مارس-2019

168 مشاهدة

كشفت جولةداخل أسواق ومعارض السيارات بالخرطوم عن ارتفاع في أسعار الموديلات الجديدة لأكثر السيارات مبيعاً.

Advertisements

وقال عبدالباقي صاحب معرض سيارات بكرين بحري أن أسعار العربة الكوريلا موديل 2014م وصل إلى (1.500.000) بينما تبلغ جماركها (285،000) ألف جنيه ووصل سعر موديل 2015م من نفس النوع إلى (1.600.000) والجمارك إلى نحو (295.000)، فيما يصل سعر الآكسنت موديل 2015م إلى (1.100.000) وجماركها (185.000) وموديل 2014م من نفس النوع وصل إلى (1.050.000) وجماركها تصل إلى (185.000).

وحول أسعار البرادو موديلات (2014م – 2015م – 2016م) قال عبد الباقي بحسب الانتباهة أون لاين أنها تبلغ على التوالي (3.700.000) و(4.000000) و(4.300.000)، لافتاً إلى أن أسعار الجمارك لهذه الموديلات تبلغ حالياً على التوالي (512.000) و(525.000) و( 860.000) ألف جنيه.

الخرطوم (أخبار الخليج 365) .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع أسعار أكثر السيارات مبيعاً في أسواق الخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى