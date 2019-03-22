التاريخ: 22-مارس-2019
168 مشاهدة
كشفت جولةداخل أسواق ومعارض السيارات بالخرطوم عن ارتفاع في أسعار الموديلات الجديدة لأكثر السيارات مبيعاً.
وقال عبدالباقي صاحب معرض سيارات بكرين بحري أن أسعار العربة الكوريلا موديل 2014م وصل إلى (1.500.000) بينما تبلغ جماركها (285،000) ألف جنيه ووصل سعر موديل 2015م من نفس النوع إلى (1.600.000) والجمارك إلى نحو (295.000)، فيما يصل سعر الآكسنت موديل 2015م إلى (1.100.000) وجماركها (185.000) وموديل 2014م من نفس النوع وصل إلى (1.050.000) وجماركها تصل إلى (185.000).
وحول أسعار البرادو موديلات (2014م – 2015م – 2016م) قال عبد الباقي بحسب الانتباهة أون لاين أنها تبلغ على التوالي (3.700.000) و(4.000000) و(4.300.000)، لافتاً إلى أن أسعار الجمارك لهذه الموديلات تبلغ حالياً على التوالي (512.000) و(525.000) و( 860.000) ألف جنيه.
الخرطوم (أخبار الخليج 365) .
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع أسعار أكثر السيارات مبيعاً في أسواق الخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.