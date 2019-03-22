التاريخ: 22-مارس-2019
6 مشاهدة
سجلت مضابط الشرطة يوم الخميس 21 مارس إصابات لعدد من المواطنين ورجال الشرطة خلال تفريق تجمهرات غير مشروعة بالعاصمة وعدد من الولايات وفقاً للقانون.
الناطق الرسمي باسم الشرطة اللواء شرطة د. هاشم علي عبد الرحيم حسب صحيفة الدار، أكد إلقاء القبض على عدد من مثيري الشغب وفتحت في مواجهتهم بلاغات تحت طائلة قانون الطوارئ، كما تمت محاكمة عدد من المتهمين بالسجن والغرامة أمام محاكم الطوارئ.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة عدد من رجال الشرطة والمواطنين والقبض على بعض المحتجين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.