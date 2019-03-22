إصابة عدد من رجال الشرطة والمواطنين والقبض على بعض المحتجين

سجلت مضابط الشرطة يوم الخميس 21 مارس إصابات لعدد من المواطنين ورجال الشرطة خلال تفريق تجمهرات غير مشروعة بالعاصمة وعدد من الولايات وفقاً للقانون.

الناطق الرسمي باسم الشرطة اللواء شرطة د. هاشم علي عبد الرحيم حسب صحيفة الدار، أكد إلقاء القبض على عدد من مثيري الشغب وفتحت في مواجهتهم بلاغات تحت طائلة قانون الطوارئ، كما تمت محاكمة عدد من المتهمين بالسجن والغرامة أمام محاكم الطوارئ.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)