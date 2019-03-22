تمديد فترة اعتقال المشتبه به فى حادث إطلاق النار فى أوتريخت لأسبوعين

أمر قاض تحقيقات فى هولندا بتمديد فترة اعتقال المشتبه به فى حادث إطلاق النار، الذى وقع بوسط مدينة "أوتريخت" الاثنين الماضي، لاسبوعين.

ونقلت شبكة (إيه بى سي) نيوز الإخبارية الأمريكية اليوم الجمعة عن الناطقة باسم المحكمة إلس دى ستيختر قولها إن القاضى أمر باستمرار حبس المشتبه به جوكمان تانيس البالغ من العمر 37 عاما لمدة 14 يوما إضافى فى ظل تواصل التحقيقات، مضيفة أن مدعى العموم قد يسعون إلى تمديد إضافى لحبسه خلال الاسبوعين.

وأشارت الناطقة الهولندية إلى أن المشتبه به محتجز تحت قيود صارمة ما يعنى انه لا يسمح له سوى بالتحدث إلى محاميه.

وكان قد تم اعتقال تانيس بعد ساعات من وقوع إطلاق النار على قطار كهربائى (ترام) فى مدينة أوتريخت أسفر عن مقتل ثلاثة ركاب وإصابة ثلاثة أخرين بجروح خطيرة.

وتقول الشرطة إنه تم احتجاز تانيس فى تهم من بينها القتل المتعدد والقتل العمد بقصد إرهابي.